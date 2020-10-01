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Stockholm’de elektrikli '5G' otonom minibüs test ediliyor

İHA |  01 Ekim 2020 Perşembe - 17:22 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 17:22

İsveç, başkenti Stockholm’de elektrikli “5G” otonom minibüsün testlerine başladı.


Dünya genelinde ilerleyen otomotiv teknolojilerine bir yenisi daha eklendi. İsveç, başkenti Stockholm’de bulunan Djurgarden adasında kurduğu bin 500 metrelik parkurda elektrikli “5G” otonom minibüsün testlerine başladı.
 
İsveçli yetkililer, sürücüye ihtiyaç duymayan minibüsün test sürecinin 2 hafta süreceğini ve isteyen herkesin test süresi boyunca minibüsü deneme hakkına sahip olduğu ifade etti. Ancak test süresince, korona virüs pandemisi sebebiyle aracı denemek isteyen gönüllülerden tek seferde araca yalnız 1 kişinin binmesine izin veriliyor ve araç düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Test halindeki aracın seferleri görevlendirilen 2 görevli tarafından sürekli olarak takip diliyor ve görevliler tehlike anında aracın kontrolüne el koyabiliyor. 
 

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İsveç 5G otonom minibüs
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