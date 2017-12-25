Stil Avcıları bitti mi? Demet Şener açıklama yaptı...

Fox'un sevilen yarışması Stil Avcıları ekranlara veda etti. İzleyiciler Stil Avcıları bitti mi? Sorusunun cevabını gündemde araştırmaya başladı. Beklenen yanıt Demer Şener'in Instagram hesabından geldi.

Geçtiğimiz Cuma 40. bölümü yayınlanan ve reytinglerde yüksek başarı yakalayan yapımcılığını Karga Film'in üstlendiği, sunuculuğunu ise Hakan Akkaya, Demet Şener ve Uğurkan Erez'in yaptığı "Stil Avcıları" programı ekrana veda ediyor. AB'de 33. sırada yer almış ve 1,62 rating almıştı.

Demet Şener'in Stil Avcıları için yapıtğı Instagram paylaşımı: