Steve Jobs'un 48 yıl önceki iş başvurusu satışa çıkarıldı

Apple'ın kurucusu Steve Jobs tarafından yazılmış 1973 tarihli bir iş başvurusu, hem fiziksel dünyada hem de dijital dünyada NFT olarak açık artırma ile satışa çıkarıldı.

Apple'ın kurucusu Steve Jobs , sadece Apple için değil, teknoloji dünyasının da en en önemli isimlerinden biri olarak görülüyor. Apple'ın bugünlere gelmesinde büyük emeği olan Jobs, ölümü sonrası sevenleri tarafından her yıl anılıyor. Katkıları ile yıllar sonra dahi teknoloji gündeminde bir şekilde kendine yer bulan Steve Jobs'un bugün gündeme gelme nedeni ise bir açık artırma oldu.

STEVE JOBS'UN İŞ BAŞVURUSU SATIŞA ÇIKARTILDI

Bir girişimci, Steve Jobs tarafından doldurulmuş 1973 tarihli bir iş başvurusunu açık artırmaya çıkardı. Fakat açık artırma hem fiziksel ortamda hem de dijital ortamda NFT olarak gerçekleştiriliyor.

Yani görünürde belirsiz bir şirkette belirsiz bir pozisyon için doldurulan iş başvurusunu NFT olarak satın almak da mümkün.

Steve Jobs'un iş başvurusu, daha önce birkaç kez daha açık artırmaya çıkartıldı. Örneğin 2017 yılında iş başvurusu 18 bin 750 dolara satıldı. 2018'de ise satın alma bedeli 174 bin 757 dolara çıktı. Geçtiğimiz mart ayında ise 222 bin 400 dolara bir kez daha satın alındı. Böylece eser defalarca kez el değiştirdi.

Şimdi ise hem fiziksel ortamda hem de dijital ortamda NFT olarak yeni sahibini arıyor.

BİR HAFTA BOYUNCA TEKLİF VERİLEBİLECEK

Açık artırma dün itibarıyla başladı ve bir hafta boyunca sürecek. İsteyenler, eserin hem fiziksel hem de NFT versiyonu için teklif verebilecekler. Bakalım açık artırma tamamlandığında Steve Jobs'un NFT olarak satışa çıkan ilk iş başvurusunu kim, ne kadarlık bir teklif ile kazanacak?