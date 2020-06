Stephen King kimdir? Stephen King İt romanı hakkında bilmeniz gerekenler...

Tüm zamanların en ünlü korku kitap larından biri olarak gösterilen Stephen King'in İt (O) romanı yazarın en ikonik romanlarından. Korku ustası Stephen King'ın İt romanı hakkında merak edilenleri sizin için derledik. Peki, Stephen King kimdir? Stephen King'in İT (O) romanı ne anlatıyor? İşte Stephen King'in İt (O) romanı hakkında merak edilenler

İT (O) KONUSU

King’in 1986‘da yayınladığı romanı, tüm zamanların en ünlü korku kitaplarından biri olmayı başarmıştır. Kitap Amerika ’da büyük bir başarı kazanmış, aynı yılın en çok satan kitabı olmuştur. Aynı yıl Bram Stoker ödülüne de layık görülen kitap Pennywise ismindeki Palyaço görünümlü korku karakterinin de Amerikan korku kültürüne kazınmasını sağlamıştır.

Derry’de insanlıktan önce dünyaya gelen bir yaratık, insanların yerleşiminden sonra kanalizasyonlarda yaşamaya başlamıştır. Bu yaratık 27 yılda bir uyanıp insanları öldürmektedir. En çok da çocukları öldürür. Çocukların korktukları şeylerin kılığına girebilmektedir. Normalde ise çocukların dikkatini çekebilmek için palyaço kılığında dolaşır. Kendilerine Kaybedenler Kulübü ismini veren bir grup çocuk, kasabadakilerin görmezden geldiği bu yaratığa karşı savaşırlar. 1958’de onu yaralarlar. İlk raundu kazanan çocuklar, O’nun geri dönmesi durumunda yeniden oraya gelerek savaşacaklarına söz verirler. 27 yıl sonra beklenen an gelir.

En ünlü filmlerin de esin kaynağı olan ve Stephen King’in en korkunç romanlarından biri olarak gösterilen “O”, 1990 yılında televizyon için mini dizi olarak da uyarlandı. Tim Curry’nin başrolde yer aldığı bir mini dizi olarak ekrana gelmişti.

2018'de yeniden beyaz perdeye uyarlanan Andrés Muschietti’nin yönettiği 'O' (It) filminde Bill Skarsgård, Javier Botet, Owen Teague başrollerde yer almıştı.

İlk filmim başarısı ile yarım kalan hikâye 2019'da It : Chapter Two filmi ile devam etmiş ve Bill Hader, Jessica Chastain, James McAvoy'lu dev kadrosu ile yine güzel bir gişe yapmış ve haftalarca en çok izlenen film olmayı başarmıştır.

STEPHEN KING KİMDİR?

Genellikle gerilim ve korku türünde eserler vermiştir. Kitaplarının çoğu Türkçe'ye de çevrilmiştir. İlk romanı Göz (Carrie) 1974 yılında yayınlanmıştır. Özellikle 1982 yılında başlayıp, 2005 yılında sona erdirmiş olduğu Kara Kule (The Dark Tower) serisi ile ünlüdür. Yeşil Yol (The Green Mile), Esaretin Bedeli (Rita Hayworth and Shawshank Redemption) gibi pek çok kitabı senaryolaştırılıp beyaz perdeye aktarılmıştır.

İlk profesyonel kısa öykü satışını "The Glass Floor" adlı öyküsüyle Starling Mystery Stories'e yapmıştır (1967). Kendisini tekrar ettiği gerekçesiyle 2002 yılında yazarlığı bıraktığını açıklamıştır. Ancak bu kitaptan sonra birçok yeni eser verdi. King'in en son romanı 2009 Kasımında yayımlanan Under the Dome (Kubbenin Altında) olup, New York Times En Çok Satanlar listesinde uzun süre 1 numarada kaldı. 2010'un Ocak ayında, King yazılmış halde olan ve basılmayı bekleyen iki kitabı daha bulunduğunu açıkladı. Kitaplarının çoğu memleketi Maine'de geçer. Şu ana kadar Bram Stoker Awards, World Fantasy Awards ve British Fantasy Society Awards gibi prestijli ödülleri almıştır.

TÜRKİYE'DE YAYIMLANMIŞ STEPHEN KING ROMANLARI

Göz (Carrie)

Korku Ağı (Salem's Lot)

Medyum (The Shining)

Mahşer(The Stand)

Çağrı (The Dead Zone)

Tepki (Firestarter)

Kujo (Cujo)

Christine

Hayvan Mezarlığı (Pet Sematary)

Ceset (The Body)

Ateş Yolu (Roadwork)

Azrail Koşuyor (The Running Man)

Uzun Yürüyüş (The Long Walk)

Ejderhanın Gözleri (The Eyes of the Dragon)

Sadist (Misery)

Şeffaf (The Tommyknockers)

Hayatı Emen Karanlık (The Dark Half)

Ruhlar Dükkanı (Needful Things)

Oyun (Gerald's Game)

Dolores Claiborne

Uykusuzluk (Insomnia)

Falcı (Thinner)

Çılgınlığın Ötesi (Rose Madder)

"Yeşil Yol" roman dizisi (The Green Mile)

Yaratık (Desperation)

Kemik Torbası (Bag Of Bones)

Maça Kızı (Heart In Atlantis)

Yüzyılın Fırtınası (Storm Of The Century)

Tom Gordon'a Aşık Olan Kız (The Girl Who Loved Tom Gordon)

Rüya Avcısı (The Dreamcatcher)

Buick 8 (From A Buick 8)

Cep (Cell)

Bir Aşk Hikâyesi (Lisey’s Story)

Duma Adası (Duma Key)

Düzenleyiciler (The Regulators)

Yüzyılın Suçlusu (Blaze)

Colorado Kid

Kubbe'nin Altında(Under the Dome)

Gece Yarısını Dört Geçe (Four Past Midnight)

O (It)

Sis(Skeleton Crew)

Kurtadam’ın Döngüsü (Cycle of the Werewolf)

22/11/63 (11/22/63)

Eğlence Parkı (Joyland)

Doktor Uyku (Doctor Sleep)

Holly Gibney I:Bill Hodges Üçlemesi I: Bay Mercedes (Mr Mercedes)

Diriliş (Revival)

Holly Gibney II:Bill Hodges Üçlemesi II:Kim Bulduysa Onundur (Finders Keepers)

Kabuslar Pazarı (The Bazaar of Bad Dreams)

Holly Gibney III:Bill Hodges Üçlemesi III:Son Nöbet (End of Watch)

Uyuyan Güzeller (Sleeping Beauties) (Oğlu Owen King ile beraber)

Holly Gibney IV: Yabancı (the Outsider)

Kuşku Mevsimi (Different Seasons)

TÜRKİYE'DE YAYIMLANMIŞ STEPHEN KING HİKÂYE DERLEMELERİ

Hayaletin Garip Huyları (Night Shift)

Sis (Skeleton Crew)

Gece Yarısını Dört Geçe (Four Past Midnight)

Rüyalar ve Karabasanlar (Nightmares and Dreamscapes)

Rüyalar ve Karabasanlar 2 (Nightmares And Dreamscapes)

Rüyalar ve Karabasanlar 3 (Nightmares And Dreamscapes)

Karanlık Öyküler (Everything's Eventual)

Karanlık Çökünce (Just After Sunset)

Zifiri Karanlık Yıldızsız Gece (Full Dark, No Stars)

Kâbuslar Pazarı (The Bazaar of Bad Dreams)

If It Bleeds