Stellantis ve Samsung batarya üretecek

Stellantis, yeni bir batarya tesisi için bir ortak girişim anlaşmasına daha imza attı. Samsung SDI ile ortak girişim ile kurulacak yeni tesis, yıllık 23 gigawatt saat üretim kapasitesine sahip olacak ve kapasite 40 gigawatt saate kadar artırılabilecek. Tesisin 2025'te faaliyete geçmesi hedefleniyor. Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris STLA) ve Samsung SDI, iki şirketin Kuzey Amerika’da batarya hücreleri ve modüller için bir ortak girişim oluşturmak üzere mutabakat anlaşması yaptığını duyurdu. Geçtiğimiz hafta 2024 yılında devreye alınmak üzere LG Energy Solutions ile bir batarya tesisi anlaşmasına imza attığını duyuran Stellantis, bir diğer teknoloji devi Samsung SDI ile de ortak girişim yapıyor.

2025'te devreye girecek



2025’te devreye alınacak Samsung SDI ortaklığı ile hayata geçirilecek tesisin 2025 yılında devreye alınması hedefleniyor. Başlangıç olarak yıllık 23 gigawatt saat üretim kapasitesine sahip olacak ve üretim kapasitesi gelecekte 40 gigawatt saate çıkabilecek. Dünya çapında ortaklıklar Yeni batarya tesislerinin faaliyete geçmesiyle, Kuzey Amerika elektrikli araç pazarında rekabet ederek başarıya bir adım daha yaklaştıklarını vurgulayan Stellantis CEO’su Carlos Tavares, “Dünya çapında tanınmış ortaklarla çalışma stratejimiz, tam olarak müşterilerimizin talep ettiği gibi, güvenli, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir araçlar tasarlamak ve inşa etmek için gereken hızı ve çevikliği destekliyor. Geleceğimiz için yapılan bu kritik yatırımda çalışan tüm ekiplere minnettarım” şeklinde konuştu.