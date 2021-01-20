Stellantis fabrika kapatmayacak

Stellantis NV'nin [STLA] ("Stellantis" veya "Şirket" ya da "Grup") resmen faaliyete geçti. FCA ve PSA Gruplarının birleşmesinden oluşan Stellantis’in 11 üyeli Yönetim Kurulu, Başkan John Elkann tarafından yönetilecek. İcra Kurulu Başkanı olarak görev alan Carlos Tavares ise yönetim ekibine liderlik edecek. 125 yıllık bir mirasa sahip olan Stellantis, otomobiller ve motor sporları dünyasında birçok marka portföyüne ev sahipliği yapıyor. 14 markaya sahip olan Stellantis’in yaklaşık 400 bin çalışanınından kesinti yapılmayacağı da belirtiliyor.

5 milyar euroluk sinerji

Stellantis Çin, Afrika , Orta Doğu, Okyanusya ve Hindistan gibi önemli pazarlardaki henüz tam olarak ortaya çıkarılmamış önemli bir potansiyele ek olarak Avrupa , Kuzey Amerika ve Latin Amerika olmak üzere üç bölgede oldukça varlık gösteriyor. Stellantis, 30’dan fazla ülkede gerçekleştirdiği endüstriyel operasyonlar ile 130'dan fazla pazarda araç ve hizmetler sunmakta. Birmeşme ile yılda 5 milyar Euro’dan fazla sinerji elde etmesi hedefleniyor. Bu sinerji öngörülerine, akıllı satın alma ve yatırım stratejilerinin uygulanması, güç aktarma organları ve platform kullanımının optimize edilmesi, modern Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi, üretim ve ekipman verimliliğine sürekli odaklanma yoluyla ulaşılması planlanıyor. Bu sinerji tahminleri, iki şirketin birleşmesinden kaynaklanan herhangi bir tesis kapanışına dayanmıyor.

Başkanların mesajları

Yeni şirketin kuruluşunu kutlayan John Elkann: “İlk günden itibaren en büyük rekabet avantajımız; Stellantis çalışanlarının coğrafi ve kültürel çeşitliliği. Stellantis'i bugünkü durumuna getiren, sahip oldukları enerji, bilgi birikimi ve sürekli bağlılıkları ile çalışanlarımız olmuştur. Bu yeni mobilite çağında her geçen gün Stellantis’i daha da büyük bir şirket haline getirecek olanlar da onlardır. " diye konuştu. Carlos Tavares de görüşlerini şöyle ifade etti,

“Bugün harika bir gün. Stellantis, projeyi duyurduktan bir yıl sonra, COVID-19 salgınının neden olduğu eşi görülmemiş toplumsal ve ekonomik bozulmaya rağmen doğdu.Bu, büyük olmaktan ziyade çok iyi olmayı hedefleyen, parçalarının toplamından çok daha fazlası olmaya kararlı olan şirketimizin çevikliğini, yaratıcılığını ve uyumluluğunu gösteriyor.”

10 araç daha gelecek