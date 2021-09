Stefan Pohlit: Bu kitap tüm adalıların romanı

Edebiyatla müziği harmanlamak nereden aklınıza geldi?

"TÜRKÇEYİ HENÜZ BİLMEMEME RAĞMEN İNSANLARLA İYİ ANLAŞTIM"

Türkiye’ye ve Türk kültürüne olan ilginiz nasıl başladı?

İrfan sanki bizden biri gibi. Bunu nasıl sağladınız?

Tasavvuf ve sufizmle ilk nasıl tanıştınız?

"HAYATIM KARIŞIK BİR MACERAYA BENZİYOR"

Felsefik olarak kendi gözünüzden tasavvuf fikrini nasıl yorumluyorsunuz?

Hepimiz aynı gezegendeyiz. Bu dünyayı yok etmemize az kaldı. Ancak eski tarzlar çalışmıyor, birlikte yeni bir tarz bulmamız lazım ve bunun anahtarı sevgi ve ruhsallıktır. Tanıdığım sufiler muhteşem insanlar. Batı toplumu onlardan birçok şey öğrenebilirdi. Tabii ki tek bir tasavvuf yok. Örneğin, birçok Nakşibendi ile arkadaş olmakla birlikte kendimi Mevlevi, bir de Melami öğretisine daha yakın hissediyorum. Ancak bir tarikate girerek “ruhsal bir sözleşme” yapmak kendime uygun görmedim. “İnanç”tan ziyade “deneyim”e doğru yol aldım. Her insan, ahlakı eğiterek bu tür görme yeteneğine sahip çıkabilir.

Müzisyen olmak edebiyatçı kimliğinize nasıl yansıdı?

Hayatım kendi adına karışık bir “maceraya” benzediği için yaşantılarımı da anlatmak istedim. Edebiyata ancak ileri yaşta başladığım için ilk adımlarda zorluk çektim. Örneğin, “A Clockwork Orange” adlı romanın yazarı Anthony Burgess de aynı zamanda besteciydi, hatta üç senfoni besteledi! Sanırım, Burgess gibi halimden pek memnun değildim. Klasik çağdaş müzik, kendi adına “gizlemci” bir cemiyet. O kadar fazla ilerledi ki dinleyicilerin çoğu kaçmış, aynı zamanda okullar ona pek ilgi göstermiyor. Daha geniş bir topluma ulaşmak için kitap yazmaya karar verdim.

Daha önce ortadoğulu ezgilerle senfonik eselerler bestelediğinizi biliyoruz. Bu coğrafyanın müziği sizi nasıl etkiledi?

"FORM VE YAPISALCILIĞA DÜŞKÜNÜM"

Diğer adalar yerine en çok Büyükada’dan bahsetmişsiniz. Bir sebebi var mı?

Romanımda canladırdığım mitoloji Büyükada’ya ait. Karakterler sıradışı yollara açılarak, sufilerin rehberi Hazreti Hıdır’la karşılaşıyor. Hıdır ise, Hristiyanlık’ta Saint George’e (Yunanca: ‘Ayios Yeóryios) denk gelmekte, Büyükada’nın koruma azizi. Takvim reformundan önce, ikisi birlikte aynı günde kutlanırdı. Hazreti Hıdır, sezgi demek. Aya Yorgi ise, “ejderha”yı (demek Lucifer’in himayesinde kalan hayvani tutkularımızı) yenen aklı simgeler. İşte romanda saklanan bir mesaj: Doğu ( =ilham) ve Batı (=rasyonellik) birleşince ancak tamanlanacak.

Müzikte kullanılan teknikleri edebi bir kurgunun içerisine nasıl adapte edebilirsiniz?

Besteci olarak form ve yapısalcılığa düşkünüm. Bu malzemelerden edebi bir form inşa ettim. Ana karakterleri, bir senfoninin “konuları” gibi geliştirdim.

Orta Doğu ve Batı müziğinin temel ses sistemi on iki adımdan oluşan beşli çemberi. Dört ana karakteri, yine astroloji ve gizlemci bilimde tanınan “sfenks burçlarına” benzettim: “aslan”, “boğa”, “akrep/kartal”, “insan” (kova burcu). Astroloji ve kutsal kitaplar tekrar tekrar “on iki” rakamından bahsederken müzik, bu kozmolojinin psikolojik ifadesiydi. Ancak on iki ayın tam astronomik yıla denk gelmemesi gibi, bu gamı tam bir çembere sokmak için perdelerin arasındaki aralıkları ufak bir miktardan kısaltmak gerekti. “Tamperaman” olarak tanınan bu yöntem genelde “şeytanın” simgesi olarak kullanılırdı. Hangi yönden baksarsak, irrasyonele dokunacağız çünkü 13. ses, doğaya göre akorlanınca sistemi bozarak on iki perdenin ötesine geçiyor. İncil ’de on ikinci havari Yehuda, Hazreti İsa’yı “öperek” ihanet ediyor. Ona ödenen 30 gümüş para ise: 30, çemberin 360 derecesinde tam 1/12’ye denk gelmekte: “tampere yarım ses”. Romanın yapısı bu çelişkiyi doğa ve modernleşmenin arasındaki çatışmayla kıyaslıyor. Her bölüm “kıyamet yılı” denilen 2012’nin bir ayına denk gelirken, hikaye “13. bir ayda”, alternatif bir “misal aleminde” bitiyor. Ancak hangi hikaye “doğru”, hangisi “yalan”? Unutmayalım: “Münzevi Adası” sürrealist bir roman. Son bölümünde bir sürpriz bekliyor...