Steam yaz indirimleri 2020 – Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor, saat kaçta? Steam yaz indirimlerin 2020 kampanyasında hangi oyunlar var?

Steam yaz indirimleri oyun meraklıları tarafından heyecanla bekleniyordu. Dünyaca ünlü dijital oyun mağazası, Steam bu sene de çeşitli oyunları avantajlı fiyatlar sunan Steam yaz indirimleri kampanyasına başladı. Yüzde 90’a varan indirimler yapılması beklenen Steam’in yaz indirimlerinin saat kaçta başlayacağı merak konusu. Peki Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam’in yaz indirimleri saat kaçta açıklanacak? Steam yaz indirimlerinde 2020 hangi oyunlar var?

Steam yaz indirimleri, büyük indirimlerle başladı. Steam kullanıcılarının merakla beklediği yaz indirimleri kampanyası, 9 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Her yıl Black Friday öncesinde düzenlediği indirim dönemiyle adından söz ettiren Steam'in kış indirimleri aralık-ocak aylarında gerçekleşmişti. Valve, şirket politikaları yüzünden hiçbir zaman indirim tarihlerini önceden paylaşmıyor. Ancak oyunlarla ilgili platormlarda Steam yaz indirimlerinin tarihinin sızdırıldığı konuşuluyor. Peki, popüler oyun platformu Steam yaz indirimleri ne zaman, saat kaçta başlıyor? Steam yaz indirimlerinde hangi oyunlar var? Steam yaz indirimleri 2020 hakkında merak edilenler…

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Steam yaz indirimlerinin sızdırılan tarihine göre, Steam yaz indirimleri 25 Haziran 9 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. 25 Haziran 09:55'te başlayacağı öngörülen 2020 Steam Yaz İndirimleri için Steam'in resmi sayfası ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİNDE OLMASI GEREKEN OYUNLAR

Gta 5 Playerunknown's Battlegrouds

No Man's Sky

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Witcher 3

Football Manager 2020