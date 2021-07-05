Starlink uydusu yüzünden ceza aldı

Starlink uydusunu aracına yerleştiren bir adam hiç beklemediği şekilde ceza aldı. Yaşanan bu olayın emsal niteliğinde olduğu belirtiliyor.

Elon Musk tarafından yakından takip edilen Starlink projesi birçok aşamayı geçti. İlk etapta Falcon roketleri ile birlikte birçok Starlink uydusu uzaya gönderildi. Dünyanın çevresinden sinyal gönderecek olan bu uydular böylece internet hizmetini dünyanın tamamına yayacak. Şimdiye kadar bu proje oldukça başarılı bir şekilde yürütüldü.

Dünyanın en ilginç projelerinden bir tanesi olan Starlink birçok yerde kullanılabiliyor. Evin çatısı veya odanızın hemen kenarı. Kısacası aklınıza gelebilecek her yerde bu uydulardan internet almak mümkün. Görünen o ki bir sürücü bunu yanlış anladı ve otomobilin ön tarafına Starlink uydusu yerleştirdi.

Kaliforniya’da bir sürücü polis ekibi tarafından durduruldu. Durdurulma nedeni sıradan bir trafik problemi değildi. Bu adam Starlink alıcısını otomobilinin ön tarafına yerleştirmişti. Bu durum trafik polislerinin dikkatini çekti. Otoyolda görev yapan polisler bir aracın kaputunda alıcı olduğunu gördüler ve aracı durdurdular.

Normal şartlarda araçlarda bu tür uyduların olmaması gerektiği ile ilgili bir yasa bulunmuyor. Trafik polislerinin burada asıl önem gösterdiği görüş açısını engellemesi. Sürücüye bu alıcının görüş açısını etkileyip etkilemediği soruldu. Verdiği cevap ceza almasına neden oldu. “Sadece sağa dönerken görüşümü engelliyor” cevabını veren sürücü trafik cezası yedi.

Starlink internet alıcıları özellikle hareket halindeyken çalışmak zorunda olanlara büyük imkan sunuyor. Musk tarafından yapılan açıklamalarda, otomobiller için bu alıcıların uygun olmadığı ifade edildi. Daha çok hava araçlarında ve büyük tırlarda kullanıma uygun.