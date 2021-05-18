Starbase coin nedir? Elon Musk bu kez Starbase paylaşımı yaptı! Starbase (STAR) Coin yükseldi mi, ne kadar oldu?

Elon Musk bu kez sosyal medya hesabından Starbase paylaşımı yaptı. Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın Starbase paylaşımı kripto para piyasasını takip edenler tarafından merak araştırılmaya başlandı. Peli, Starbase Coin nedir? Starbase (STAR) coin ne kadar oldu?

Elon Musk sosyal medya hesabından Starbase ile ilgili bir fotoğraf paylaştı. Elon Musk'ın yaptığı paylaşım, kripto para yatırımcılarını meraklandırdı. Peki, Starbase Coin nedir, STAR Coin ne kadar oldu?

STARBASE (STAR) COİN NE KADAR OLDU?

Starbase Coin şu saatlerde 0.07 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Twitter hesabından Starbase fotoğrafı paylaşan Elon Musk'ın bu tweetinin ardından Starbase Coin de büyük bir yükseliş yaşandı.

STARBASE COİN NEDİR?

Twitter'dan Mayıs ayının paylaşım yapan Musk, SpaceX fırlatma merkezlerinin bulunduğu Teksas'taki kasabaya yeni isim önermişti.

Musk, Boca Chica Village'ın adının Starbase (Yıldız üssü) olarak değiştirilmesini teklif etti. Musk paylaşımında, "Oradan Mars'a, dolayısıyla yıldızlara" ifadelerini kullandı.

SpaceX'in yeni nesil Starship fırlatma araçları Boca Chica Village'dan fırlatılıyor. Starship araçları henüz test aşamasında ama Elon Musk amacına ulaşırsa, "SpaceX, Starship'i, Starbase'den fırlattı" deme şansına sahip olacak.

Musk'ın ilgili isim değişikliği için resmi başvuru yapmadığı belirtildi. Cameron County hakimi Eddie Trevine Jr., "SpaceX ve Elon Musk bunu yapmak istiyorlarsa, yasalara uymak zorundalar. Cameron County, yasaya uygun başvuruları değerlendirecek" dedi.