Star Wars Günü ne demek, nedir? Google'da 'Star Wars Günü' doodle (4 Mayıs Dünya Yıldız Savaşçıları Günü)

4 Mayıs günü Star Wars Günü kutlamaları başladı. Star Wars hayranları, Star Wars kültürünü ve filmi anmak için gayriresmî olarak bugünü tatil olarak ilan etti. Google da kutlamalara katıldı ve ilginç bir doodle hazırladı. Google'a 'Star Wars Günü' yazıp girildiğinde, kullanıcıları konfetiyle karşılaşıyor. Peki, Star Wars Günü nedir?

STAR WARS GÜNÜ NEDİR, NE DEMEK?

4 Mayıs, filmde fenomen haline gelmiş "May the force be with you. - Güç seninle olsun." repliğinin okunuşuyla ilgili yapılan kelime oyunu dolayısıyla (May the fourth be with you) Star Wars günü olarak kabul edildi. (Luke Skywalker günü olarak da bilinir.)