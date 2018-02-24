Star TV yayın akışında bugün neler var? - 24 Şubat Cumartesi

Sabah saat 07:00’da “Dolunay” adlı dizinin tekrar bölümünü izleyebileceksiniz. Ardından sizleri “Öyle Ya Da Böyle” adlı yerli sinema bekliyor. Hafta sonu sabahı film seyretmek isterseniz, bu sevilen komedi türü filmini mutlaka değerlendirmelisiniz. Saat 08:00’da “Mavi Gece” adlı yerli sinema filmini izleyebileceksiniz. 10:00’da “Star Life” adlı magazin programı ekranlara dahil oluyor. Magazin dünyasına özgü gelişmeleri ile tüm magazin severleri ekranları başına bağlayan programı, sabah saatlerinde keyif içinde seyredebilirsiniz. Ünlülerin hayatlarından sahne aldıklar mekanlara ve İstanbul’da kameralara yakalandıkları anlara kadar tüm merak edilen kareler ekranlarınızda!
Saatler 12:00’a geldiğinde, “Tülin Şahin ile Moda” adlı moda programı sizlerle olacak. Moda trendleri hakkındaki tüm yenilikleri gözler önüne seren yayını izleyerek kıyafet stilinize yeni bakış açıları kazandırabilirsiniz. Ardından saat 13:00’a geldiğinde, “Jet Sosyete” adlı dizinin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz. 15:45’de de “İstanbullu Gelin” adlı dizinin tekrarı başlıyor. Fenomen dizilerin tekrarlarını izleyerek hafta sonunuzu daha renkli ve keyifli geçirebilirsiniz.
19:00’da “Star Haber” adlı bülten ile akşam haberleri ekranlarınıza geliyor. Haberin nabzını tutan gelişmeler ve ayrıntılar yayında olacak. Sağlıktan yaşama, ekonomiden piyasaya kadar tüm merak ettiğiniz konular akşam bülteni ile karşınıza çıkıyor. 20:00’da “Fazilet Hanım ve Kızları” adlı dizinin yeni bölümü ekranlarınızı renklendiriyor. Yeni bölümde, Kerime’nin sinsi planları gerçek oluyor. Hazan’ı tuzağına alan Kerime, tüm seyircide heyecanlı anlar yaşatacak.
00:15’de “Ufak Tefek Cinayetler” adlı dizinin tekrar bölümü yayın akışında göze çarpıyor. Sevilen diziyi, bir kez de gece kuşağında izleyebilir ve bir kez daha heyecan dolu anların tadını çıkartabilirsiniz. Ardından 02:50’de “Mavi Gece” adlı yerli sinema filmi yayında olacak. 04:30’da ise “Kara Sevda” adlı dizinin tekrarı sevenleri ile buluşacak.