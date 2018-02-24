Star TV yayın akışında bugün neler var? - 24 Şubat Cumartesi

24 Şubat Cumartesi gününe ait olan Star TV yayın akışı, sabah 07:00’da “Dolunay” adlı dizinin tekrar bölümü ile ekranlarınıza geliyor. Sevilen dizinin tekrarını izleyerek hafta sonuna güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Fazilet Hanım ve Kızları” adlı dizinin yepyeni bölümü karşınıza çıkıyor. Yeni bölüm, heyecan ve gerilim dolu kesitleri ile tüm nefesleri tutacak, sakın kaçırmayın! Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için haberimizi takip edebilirsiniz.

