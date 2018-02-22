Star TV yayın akışında bugün neler var? - 22 Şubat Perşembe

22 Şubat Perşembe gününe ait olan Star TV yayın akışı, sabah 07:00’da “İstanbullu Gelin” adlı dizinin tekrar bölümü ile güne merhaba diyecek. Sevilen dizinin yeni bölümlerini takip edebilme şansınız yoksa bu tekrarlarını takipte kalabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da Star ekranlara yeni başlayan “Jet Sosyete” adlı dizinin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz. Komedi ve eğlence dolu dizi ile güzel bir akşama hazır olun. Kanala ait yayın akışı hakkında tüm merak ettiğiniz gelişmelerden haberdar olabileceksiniz.

