Star TV yayın akışında bugün neler var? - 22 Şubat Perşembe

07:00’da “İstanbullu Gelin” adlı dizinin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz. Sevilen fenomen dizinin hemen ardından 08:30’da “Beni Affet” adlı dizinin tekrar bölümü ile karşılaşacaksınız. Saatler 09:45’i gösterdiğinde de “Adını Sen Koy” adlı dizinin tekrar bölümü başlayacak. Sabah dizi keyfi yapmayı sevenlerdenseniz ekranların bu fenomen iki dizisini seyretmeyi unutmayın!
Saat 11:00’a geldiğinde, “Duymayan Kalmasın” adlı magazin programı sizlerle oluyor. Magazin dünyasının tüm merak edilen gelişmelerini ekranlarınız karşısından takip edebileceksiniz. Ünlülerin yaşamına dair aklınıza gelebilecek tüm farklı gelişmeler, renkli VTR’ler ile yayında dikkati çekiyor. Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu ortaklığı ile sunulan bu programı hafta içi her gün Star ekranlarınızdan seyredebilirsiniz.
Saat 13:00’da “Olay Yeri Balçiçek İlter” adlı güncel yaşam programı ekranlarda dikkati çekiyor. Yıllar önce yaşanmış kayıp olayları ve farklı cinayet gelişmeleri masaya yatırılarak çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor. Tüm yaşanmış olaylara detaylı şekilde irdeleniyor, muhabir ekiplerinin çalışmaları ile tüm araştırmalara neticeye kavuşuyor.
Gündüz kuşağında ise sevilen iki dizinin yeni bölümünü seyredebileceksiniz. 16:00’da “Beni Affet” adlı dizinin yeni bölümü başlayacak. Hemen ardından da 17:15’de “Adını Sen Koy” adlı dizinin yeni bölümü yayına geçecek. 19:00’da ise “Star Haber” adlı haber bülteni karşınıza çıkıyor. Haberin nabzını tutan tüm sıcak gelişmeler ekranlara geliyor ve gündem hakkında bilgilendiriliyor. Siyasetten sağlığa, yaşamdan ekonomiye kadar tüm merak edebileceğiniz konuları objektif olarak ekranlar karşısından öğrenebileceksiniz.
20:00’da “Jet Sosyete” adlı dizinin tekrar bölümünü izleyebileceksiniz. Sezonun yeni dizisini izlerken hem doyasıya eğlenebilir hem de keyif dolu bir akşama merhaba diyebilirsiniz. 23:00’da “Gergedan Mevsimi” adlı yerli sinema filmi ekranlarınıza dahil olacak. Gece kuşağında güzel bir sinema keyfi yapmak isterseniz bu filmi değerlendirebilirsiniz. 01:00’da ve 02:30’da “Yemekteydik ve Karar Verdim” adlı yerli sinema filmi yayına geçecek. TV’de ilk kez yayınlanacak olan film ile güzel bir gece sizleri bekliyor. 04:00’da ise “Kara Sevda” adlı dizinin tekrarını izleyebileceksiniz.