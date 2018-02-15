Star TV yayın akışında bugün neler var? - 15 Şubat Perşembe

15 Şubat Perşembe gününe ait olan Star TV yayın akışı, sabah 06:45’de “İstanbullu Gelin” adlı dizinin tekrarı ile ekranlara gelecek. Sevilen dizinin yeni bölümünü seyredemediyseniz son bölümde yaşananları bu tekrar bölümden ayrıntılı şekilde öğrenebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Siyah İnci” adlı dizi son kez final bölümü ile ekranlara veda edecek. Soluksuz izleyebileceğiniz final bölümünde birbirinden farklı olaylara tanıklık edebileceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Sabah 06:45’de “İstanbullu Gelin” adlı dizi nin tekrar bölümünü izleyebileceksiniz. Dizinin tekrarından hemen sonra da 08:30’da “Beni Affet” adlı dizinin tekrarı başlıyor. Sevilen diziyi ekranlarınızdan hafta içi her gün takip edebilirsiniz. Ardından saat 09:45’de “Adını Sen Koy” adlı diğer sevilen fenomen dizi yayına geçiyor.

Saat 11:00’da “Duymayan Kalmasın” adlı magazin programı sizlerle olacak. Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu ortaklığı ile sunulan programı, hafta içi her gün seyrederek magazin gündemine dair detaylı bilgiler edinebileceksiniz. Programda, ünlülerin hayatlarında kamera arkası komik görüntülerine kadar tüm heyecanlı, eğlenceli ve neşeli VTR’lerini bir arada izleyebileceksiniz.

13:00’da “Olay Yeri Balçiçek İlter” adlı güncel yaşam programı ekranlara geçecek. Yaşanmış kayıp dosyalarından acıklı cinayet olaylarına kadar tüyler ürpertici yaşam öyküsü bu yayında ele alınıyor, muhabir kadrosunun araştırmaları ile tüm detaylar gün yüzüne çıkıyor. Saat 16:00’da “Beni Affet” adlı dizinin heyecan dolu yeni bölümü sizlerle olacak. Hemen ardından saat 17:15’de “Adını Sen Koy” adlı dizinin yeni bölümü ekranlara geçiyor.

19:00’da “Star Haber ” adlı ana haber bülteni ile akşam kuşağı başlıyor. Haberin nabzını tutan tüm sıcak olaylar, yaşanmış öyküler ve gelişmeler seyircilere ayrıntıları ile aktarılacak. Bülteni izlerken sağlıktan yaşama, piyasadan siyasete, ekonomiden spora kadar akla gelebilecek pek çok konudaki gelişmelerden haberdar olabileceksiniz.

20:00’da “Siyah İnci” adlı dizinin final bölümü ile heyecan dolu bir akşam sizlerle oluyor. Her kesitinde farklı yaşanmışlıkları gözler önüne seren dizi, mükemmel final sahneleri ile ekranlara veda edecek. Ardından 23:45’de “Ufak Tefek Cinayetler” adlı dizinin tekrar bölümü başlıyor. Sevilen dizinin son bölümünü seyredemediyseniz, bu tekrar bölümünü izleyerek tüm merak ettiklerinize cevap bulabilirsiniz. 02:30’da “Fazilet Hanım ve Kızları”, 04:40’da ise “Kara Sevda” adlı iki dizinin tekrar bölümü ekranlarınıza dahil oluyor.