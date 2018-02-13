Star TV yayın akışında bugün neler var? - 13 Şubat Salı

13 Şubat Salı gününe ait olan Star TV yayın akışı, sabah 06:45’de “Söz” adlı dizinin tekrar bölümü ile ekranlara geliyor. Sevilen fenomen diziyi sabahın ilk saatlerinde seyrederek son bölümde neler yaşandığını kolayca öğrenebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Ufak Tefek Cinayetler” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlara dahil olacak. Heyecan dolu anlar yaşatan diziyi sevdiklerinizle birlikte seyrederek mükemmel bir akşam geçireceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Sabah saat 06:45’de “Söz” adlı dizi nin tekrar bölümü ekranlarınızda olacak. Ardından 08:30’da “Beni Affet” adlı diğer fenomen dizi yayına geçiyor. Hafta içi her gün yayın akışında olan dizinin tekrar bölümleri ile keyif dolu bir sabah geçirebilirsiniz. Ardından 09:45’de “Adını Sen Koy” adlı dizinin tekrarı sizlerle olacak. Saat 22:00’da “Duymayan Kalmasın” adlı magazin programı ekranlarınıza geliyor. Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu ortaklığı ile sunulan keyifli yayında, magazin gündemine özgü pek çok gelişmeyle karşılaşabilirsiniz. Ünlülerin yaşamlarından sahne aldıkları mekanlara, yaptıkları bestelerden İstanbul sokaklarında kameralara yakalandıkları anlara kadar daha pek çok magazinsel detay bir bir magazin severlere aktarılıyor.

13:00’da “Olay Yeri Balçiçek İlter” adlı güncel yaşam programı ekranlarınıza gelecek. Yaşanmış pek çok cinayet olayı ve kayıp dosyası, bir kez de bu yayında gün yüzüne çıkıyor ve yürek burkan tüm olaylara ayrıntılı çözümler bulunuyor.

Gün ortasında ise sevilen dizilerin tekrar bölümlerini izleyebileceksiniz. İlk olarak 16:00’da “Beni Affet” adlı dizinin yeni bölümü sizlerle olacak. Ardından 17:15’de “Adını Sen Koy” adlı dizinin yeni bölümü ekranlara geliyor. Saat 19:00’da “Star Haber ” adlı haber bülteni ile gündem gelişmelerinden bilgi sahibi olabileceksiniz. Sağlık , yaşam, ekonomi, piyasa ve spor gibi daha pek çok geniş içeriği ile gelen bülteni her gün anlık haberleri ile ATV ekranlarınızdan takip edebilirsiniz.

20:00’da “Ufak Tefek Cinayetler” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlara giriş yapıyor. Dizinin yeni bölümünde, Sarmaşık’ın saklamış olduğu sır herkes tarafından öğreniliyor ve işler tamamıyla karışıyor. Olaylar silsilesi yaşatan bu renkli yeni bölümü sakın kaçırmayın! 23:45’de “Fazilet Hanım ve Kızları” adlı dizinin tekrar bölümüyle karşılaşabileceksiniz. Saatler 02:30’u gösterdiğinde, “İstanbullu Gelin”, 04:40’da ise “Kara Sevda” adlı iki dizinin tekrarı sizlerle olacak.