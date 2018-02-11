Star TV yayın akışında bugün neler var? - 11 Şubat Pazar

11 Şubat Pazar gününe ait olan Star TV yayın akışı, sabah 07:00'da "Dolunay" adlı dizinin tekrar bölümü ile başlıyor. Sevilen dizinin tekrar bölümlerini her hafta sonu Star ekranlarınızdan takip edebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00'da “San Andreas Fayı” adlı yabacı sinema filmi yayın akışında yerini alacak. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Sabah 07:00'da "Dolunay" adlı dizinin tekrarını seyrederek güne başlangıç yapabilirsiniz. Ardından 08:00'da “Mesut Yar Sunar” adlı güncel programı seyredebileceksiniz. Sabah güzel bir TV keyfi yapmayı istiyorsanız bu program kaçmaz! Çocuklarınızla birlikte kahvaltı saatlerinde seyretmeye başlayabilir ve hafta sonu sabahınızı daha renkli ve keyifli kılabilirsiniz.

10:15’de “Özlem Denizmen’le Kadınca” adlı programının yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kadın dünyasına özgü gelişmeleriyle ekranlarınızı daha keyifli ve eğlenceli kılan programı her hafta sonu sabahı seyredebilirsiniz. Değerli konukların katılımı ile renklenen programda, her hafta farklı sürprizlerle sevenlerinin karşısına geliyor ve pazar sabahınız daha hareketli hale dönüşüyor.

Saatler 12:00'a geldiğinde de “Vahe ile Evdeki Mutluluk” adlı dekorasyon programı yayın akışına geçiyor. Programda, her hafta farklı bir şanslı ailenin evibaştan yaratılıyor ve farklı yörelere özgü lezzetler seyircilerine aktarılıyor. Saat 13:15’e geldiğinde “Fazilet Hanım ve Kızları” adlı dizinin tekrar bölümü ile karşılalaşaksınız. Ardından saat 16:00’da “”Ufak Tefek Cinayetler” adlı dizinini tekrarını izleyebileceksiniz. Akşam saat 19:00'a geldiğinde de "Star Haber " adlı haber bülteni sizlerle oluyor. Gündeme özgü gelişmelerin ele alındığı bültenden siyaset sağlık , yaşam, spor hava durumu ve ekonomi gibi daha pek çok konu içeriği hakkında bilgi edinebilirsiniz.