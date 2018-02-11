Star TV yayın akışında bugün neler var? - 11 Şubat Pazar

Sabah 07:00'da "Dolunay" adlı dizinin tekrarını seyrederek güne başlangıç yapabilirsiniz. Ardından 08:00'da “Mesut Yar Sunar” adlı güncel programı seyredebileceksiniz. Sabah güzel bir TV keyfi yapmayı istiyorsanız bu program kaçmaz! Çocuklarınızla birlikte kahvaltı saatlerinde seyretmeye başlayabilir ve hafta sonu sabahınızı daha renkli ve keyifli kılabilirsiniz.
10:15’de “Özlem Denizmen’le Kadınca” adlı programının yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kadın dünyasına özgü gelişmeleriyle ekranlarınızı daha keyifli ve eğlenceli kılan programı her hafta sonu sabahı seyredebilirsiniz. Değerli konukların katılımı ile renklenen programda, her hafta farklı sürprizlerle sevenlerinin karşısına geliyor ve pazar sabahınız daha hareketli hale dönüşüyor.
Saatler 12:00'a geldiğinde de “Vahe ile Evdeki Mutluluk” adlı dekorasyon programı yayın akışına geçiyor. Programda, her hafta farklı bir şanslı ailenin evibaştan yaratılıyor ve farklı yörelere özgü lezzetler seyircilerine aktarılıyor. Saat 13:15’e geldiğinde “Fazilet Hanım ve Kızları” adlı dizinin tekrar bölümü ile karşılalaşaksınız. Ardından saat 16:00’da “”Ufak Tefek Cinayetler” adlı dizinini tekrarını izleyebileceksiniz. Akşam saat 19:00'a geldiğinde de "Star Haber" adlı haber bülteni sizlerle oluyor. Gündeme özgü gelişmelerin ele alındığı bültenden siyaset, sağlık, yaşam, spor, hava durumu ve ekonomi gibi daha pek çok konu içeriği hakkında bilgi edinebilirsiniz.
20:00'da “San Andreas Fayı” adlı heyecan ve eğlence dolu sinema filmi ile mükemmel bir akşam sizleri bekliyor. Hem heyecanlı hem de keyifli dakikalar yaşatan film, sürükleyici anlar yaşatacak. Sürükleyici ve macera dolu bir gece yaşamak istiyorsanız bu fenomen filmi hafta sonu gecesi sevdiklerinizle birlikte izleyebilirsiniz. 22:15’de “San Andreas Fayı” adlı yabancı sinema filminin tekrarı bir kez daha ekranlarda. 00:45’de ve 02:45’de “Daire” adlı yerli sinema filminin tekrar bölümünü izleyebilecekseniz.. 04:15’de “Türk Müziği” adlı yayın ile mükemmel bir müzik ziyafeti gerçekleştirebilirsiniz. Ardından 05:15’’de ise “Kara Sevda “adlı dizinin tekrar bölümü ile karşılaşacaksınız.