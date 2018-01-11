Star TV yayın akışında bugün neler var? - 11 Ocak Perşembe

11 Ocak Perşembe gününe ait olan Star TV yayın akışı, 06:45’de “Bugün” adlı haber bülteni ile ekranları karşısındaki seyircilerini selamlıyor. Haberin gündemin oturan tüm sıcak gelişmeler, tüm detaylarıyla ve çarpıcı konu başlıkları ile ekranlarınıza dahil olacak. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Siyah İnci” adlı dizinin yepyeni bölümü yayın akışında yerini alıyor. Kısa bir aradan sonra hayranlarının karşısına çıkan dizide, merak edilen son olaylar çözüme kavuşuyor. Öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler, detaylarıyla bu yeni bölümde ele alınacak. Perşembe akşamınızı renklendirecek olan diziyi sakın kaçırmayın. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız haberin devamını okumaya devam edebilirsiniz.

Sabah 06:45’de “Bugün” adlı haber bülteni ekranlara yansıyacak. Haberin nabzını tutan sıcak gelişmeleri, olayları tek tek ayrıntılarıyla Kanal D ekranlarınızdan takip edebilir ve öğrenmek istediklerinize yanıt bulabilirsiniz. 08:30’da “Beni Affet” adlı dizi nin tekrar bölümü yayında olacak. Hemen ardından 09:45’de “Adını Sen Koy” adlı diğer fenomen dizinin tekrar bölümünü izleyebileceksiniz. Bu iki diziyi çok seviyor ancak yeni bölümlerini izleme fırsatı bulamıyorsanız, hafta içi her gün aynı saatte ekranlara gelen tekrarlarını değerlendirebilirsiniz.

11:00’da “Duymayan Kalmasın” adlı magazin programı ekranlarınızda. Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu ortaklığı ile sunulan renkli yayında magazin gündeminin en merak edilen magazin gelişmelerinden bilgi sahibi olabileceksiniz. Sanatçıların aşk hayatı, eserleri, gala geceleri, hafta sonu etkinlikler ve giyim trendleri gibi aklınıza gelebilecek pek çok geniş içerik sizlerle olacak. Hemen ardından 13:00’da “Olay Yeri Balçiçek İlter” adlı güncel yaşam programı ile gün ortası başlıyor. Güncel yayında daha önce yaşanmış olaylar çözülmek üzere yeniden gün yüzüne çıkarılıyor ve deneyimli muhabir ekibi araştırmalar yapmaya girişiyor. Heyecanlı dakikalar yaşatan programı izleyerek sürükleyici bir TV keyfi gerçekleştirebileceksiniz.

16:00’da “Beni Affet”, hemen ardından 17:15’de de “Adını Sen Koy” adlı diğer sevilen dizinin yeni bölümü ekranlarınızı dolduruyor. Hafta içi her gün aynı saat aralıklarında Star ekranlarına gelen bu iki dizi ile gün ortanızı daha renkli ve keyif verici hale getirebilirsiniz. 19:00’da “Star Haber” adlı bülten ile akşam haberlerini izleyebileceksiniz. Siyasetten ekonomiye, yaşamdan sağlığa kadar uzanan tüm geniş içeriği ile tarafsız şekilde ekranlara yansıyan bülteni takip ederek gündemden haberdar olabilirsiniz.

20:00’da “Siyah İnci” adlı dizinin sürükleyici ve nefes kesen yeni bölümü yayına giriş yapıyor. Perşembe akşamlarının sevilen dizisinde bu hafta, Hazal’ın kararı sonuçlanıyor. Hazal, babası Aziz Toprak’ı hapse attırmayı seçerken, Vural bu kez de tüm planları Kenan üzerinde yapıyor. Ancak hırsını almak uğruna yapacakları bunlarla da sınırlı kalmayacak… Heyecan dolu anlar yaşatan yeni bölümü sakın kaçırmayın! 23:45’de yerli bir dizinin tekrarını izleyebileceksiniz. Ardından 03:20’de başka bir yerli dizi daha yayında yerini alıyor. 04:40’da “Kara Sevda” adlı dizinin tekrarı bir kez daha hayranları ile buluşuyor.