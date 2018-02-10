Star TV yayın akışında bugün neler var? - 10 Şubat Cumartesi

10 Şubat Cumartesi gününe ait olan Star TV yayın akışı, sabah 07:00’da “Dolunay” adlı dizinin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz. Heyecanlı ve renkli aşk dizisini izlerken hem doyasıya eğlenebilir hem de sabahınızı renklendirebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Fazilet Hanım ve Kızları” adlı yerli dizinin yeni bölümü ekranlara geliyor. Sevilen fenomen dizi yine hayranlarına sürükleyici anlar yaşatacak. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Sabah 07:00’da “Dolunay” adlı dizi nin tekrarı ile mükemmel bir sabah a merhaba diyeceksiniz. Ardından 08:00’da “Emicem Hospital” adlı komedi dolu yerli sinema filminin tekrarı başlıyor. Hafta sonu sabahına renkli ve komik bir giriş yapmak istiyorsanız mutlaka bu yerli filmi kaçırmayın. 10:00’da “Star Life” adlı magazin programı ile magazin gündeminin tüm çalkantılı gelişmelerini öğrenebilme imkanı elde edeceksiniz.

12:15’de “Tülin Şahin ile Moda ” adlı program sayesinde kadına özel moda gelişmelerinden haber dar olabileceksiniz. Moda dünyasına özgü tüm sıcak gelişmeler ve olaylar tek tek ayrıntılı şekilde ele alınıyor, hangi kıyafetlerin trend eğilimi gösterdiği açıklanıyor. Gardıroplarınızı tazeleme zamanının geldiği şu zamanlarda siz de bu renkli programı izleyerek yeni kış kreasyon hakkında detaylı bilgiler edinebilirsiniz.

13:00’da “Söz” adlı dizinin tekrar bölümü ekranlara dahil oluyor. Ardından da 15:45’de “İstanbullu Gelin” adlı dizinin tekrarı başlıyor. Gün ortasında sevilen dizilerin tekrar bölümlerini izleyerek keyif dolu anlar geçirebilirsiniz. Saat 19:00’da “Star Haber” adlı akşam bülteni ekranlarınıza geçecek. Haberin nabzını tutan tüm sıcak gelişmeleri ve son dakika olaylarını Star TV ekranlarınızdan izleyebileceksiniz.

20:00’da “Fazilet Hanım ve Kızları” adlı dizinin yepyeni bölümü ile akşam kuşağı başlıyor. Bu yeni bölümde, Yağız’ın yapmış olduğu o seçim Hazan’da büyük bir olumsuz etki yaratacak. Ne olduğunu bilemeyen ve büyük bir şok geçiren Hazan’ı bakalım neler bekliyor? Nefes kesen diziyi ailenizle birlikte seyrederek güzel anlar geçirebileceksiniz.

Gece kuşağında daha çok sevilen dizilerin tekrar bölümleriyle karşılaşacaksınız. 00:15’de “Ufak Tefek Cinayetler” adlı yerli dizinin tekrar bölümü hayranları ile buluşacak. Ardından da 03:00’da “Emicem Hospital” adlı yerli sinema filmi ekranlarınıza dahil oluyor. 04:40’da ise fenomen dizi “Kara Sevda” tekrar bölümü yayın akışında göze çarpıyor.