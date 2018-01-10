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Star TV yayın akışında bugün neler var? - 10 Ocak Çarşamba

10 Ocak 2018 Çarşamba - 10:59 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 10:59

10 Ocak Çarşamba günü Star TV yayın akışı, 06:45’de “Bugün” haber bülteni ile ekranlardaki yerini alıyor. Dünya üzerinde gelişen ve Türkiye’yi ilgilendiren sıcak olayları ayrıntıları ile ekranlarınızdan öğrenebileceksiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Babamın Günahları” adlı yepyeni dizinin yepyeni ilk bölümü ile karşılaşacaksınız. Hayattan kalmanın öyküsü ile ilerleyecek olan sürükleyici diziyi seyrederek kendinize yeni bir dizi alışkanlığı edinebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz haberimizin devamını takipte kalabilirsiniz.


Sabah 06:45’de “Bugün” adlı haber bülteninden tüm gündeme özgü gelişmeleri tek tek öğrenebileceksiniz. Haber dünyasının tüm sıcak gelişmeleri ve olayları ekranlarınıza aktarılacak. Ardından 08:30’da “Beni Affet” adlı dizinin tekrar bölümünü izleyebileceksiniz. Eğer dizi keyfi yapmayı seviyorsanız ardından saat 09:45’de “Adını Sen Koy” adlı diziyi de mutlaka değerlendirebilirsiniz. 
 
Saatler 11:00’ı gösterdiğinde “Duymayan Kalmasın” adlı renkli ve keyif dolu magazin programını izleyebileceksiniz. Magazinin nabzını tutan tüm gelişmelerden ayrıntıları ile ekranlarınız karşısındayken haberdar olabileceksiniz. Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu ortaklığı ile sunulan progrrama yine farklı  konuklar katılıyor ve magazin gelişmeleri yorumlanarak seyirci kitlesine aktarılıyor. Ünlülerin yaşamlarından kamera arkası gelişmelerine, eserlerinden sahne aldıkları gecelere, internet fenomenlerinden vizyona giren filmlere kadar daha akla gelebilecek tüm magazinsel olay ekranlarınızı süsleyecek. 
 
13:00’da “Olay Yeri Balçiçek İlter” adlı güncel yaşam programı ekranlara dahil oluyor. Yaşanan acıklı yaşam öyküleri bir kez daha bu yayında ele alınıyor ve gelişen olayların derinine inilerek yeni çözüm yolları aranıyor. Güçlü muhabir ekibi, olay yerine giderek izler toplamaya çalışıyor ve taşlar yerine oturulmaya çalışılıyor. Heyecanlı dakikalar yaşatan programı, hafta içi her gün aynı saatte Star TV ekranlarınızdan seyredebilirsiniz. 
 
16:00’da “Beni Affet”, 17:15’de ise “Adını Sen Koy” adlı iki dizinin yeni bölümü ekranlara geliyor. 19:00’da “Star Haber” adlı ana haber bülteni yayına başlıyor. Sağlıktan yaşama, ekonomiden siyasete kadar geniş içeriği ile gündemin tüm detayları ekranlarınızda olacak. 20:00’da “Babamın Günahları” adlı dizinin yepyeni bölümünü seyredebileceksiniz. Yaşadığı onca olaya rağmen çocuğu için hayata tutunma mücadelesi veren bir babanın öyküsü… Başrollerinde Kadir Doğulu ve Melisa Sözen oturan diziye hayran kalacaksınız. 23:00’da yerli bir dizinin tekrarı yayında yerini alacak. 01:30’da ve 03:45’de iki yerli dizi ekranlarda göze çarpıyor. 05:00’da “Kara Sevda” adlı dizinin yerli dizinin tekrarını izleyebileceksiniz. 

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