Star TV yayın akışında bugün neler var? - 10 Ocak Çarşamba

10 Ocak Çarşamba günü Star TV yayın akışı, 06:45’de “Bugün” haber bülteni ile ekranlardaki yerini alıyor. Dünya üzerinde gelişen ve Türkiye’yi ilgilendiren sıcak olayları ayrıntıları ile ekranlarınızdan öğrenebileceksiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Babamın Günahları” adlı yepyeni dizinin yepyeni ilk bölümü ile karşılaşacaksınız. Hayattan kalmanın öyküsü ile ilerleyecek olan sürükleyici diziyi seyrederek kendinize yeni bir dizi alışkanlığı edinebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz haberimizin devamını takipte kalabilirsiniz.

