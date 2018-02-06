Star TV yayın akışında bugün neler var? - 06 Şubat Salı

06 Şubat Salı gününe ait olan Star TV yayın akışı sabah 06:45’de “Bugün” adlı haber bülteni ile güne heyecanlı bir başlangıç yapıyor. Haberin nabzını tutan tüm gelişmeler ve son dakika haberleri tek tek ekranlardaki yerini alacak. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Ufak Tefek Cinayetler” adlı heyecanlı dolu dizinin yeni bölümü başlıyor. Polisiye kesitleri ve heyecanlı kareleri ile seyirciyi pür dikkat ekranları başına kilitleyen bir bölüm daha seyretme imkanı elde edebileceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız haberimizin devamını takip etmeniz yeterli.

Sabah 06:45’de “Bugün” adlı haber bülteni yayın akışındaki yerini alıyor. Haber dünyasının en çok konuşulan gelişmelerini ve olaylarını çarpıcı konu başlıkları ile ekranlarınızdan öğrenebilirsiniz. Ardından sevilen iki fenomen dizi nin tekrar bölümü yayın akışına geçiyor. İlk olarak 08:30’da “Beni Affet”, 09:45’de ise “Adını Sen Koy” adlı iki dizi sevenlerinin karşısına çıkacak.

Saatler 11:00’a geldiğinde de “Duymayan Kalmasın” adlı magazin programı karşınıza çıkıyor. Magazin dünyasının tüm gelişmelerini magazin severlerle buluşturan bu renkli yayını, hafta içi her gün Star ekranlarınızdan izleyebilme şansı elde edeceksiniz. Magazin programını seyrederken, ünlülerin yaşamlarından sahne aldıkları popüler mekanlara kadar tüm ince detaydan haberdar olabileceksiniz. Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu ortaklığı ile sunulan renkli yayını, hafta içi her gün Star ekranlarınızdan takip edebileceksiniz.

13:00’da “Olay Yeri Balçiçek İlter” adlı güncel yaşam programı yayında göze çarpıyor. Gün ortasının heyecan dolu bu programını seyrederken yaşanmış cinayet olaylarından kayıplara kadar daha pek çok yürek burkan hikayeye tanıklık edebileceksiniz. Ardından saat 16:00’da “Beni Affet” 17:15’de ise “Adını Sen Koy” adlı iki dizinin yeni bölümlerini izleyebileceksiniz. Saatler 19:00’a geldiğinde “Star Haber” adlı bülten ile akşam haberleri ekranlarınıza dahil olacak. Siyaset sağlık , ekonomi, yaşam ve piyasa gibi daha pek çok konu alanına özgü gelişmeleri akşam bülteninden detaylı şekilde öğrenme imkanı elde edeceksiniz.

20:00’da “Ufak Tefek Cinayetler” adlı dizinin yeni bölümü ile akşam kuşağı başlıyor. Yeni bölümü izlerken hem dehşet dolu anlara tanıklık edecek hem de yaşananlar karşısında hayretlere düşeceksiniz. 23:45’de “İstanbullu Gelin” adlı yerli dizi tekrar bölümü ile bir kez daha hayranları ile bulaşacak. 02:30’da yerli bir dizinin tekrarıyla daha karşılaşacaksınız. Ardından saat 04:40’da da “Kara Sevda” adlı dizinin tekrarına rastlayabileceksiniz.