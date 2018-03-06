Star TV yayın akışında bugün neler var? - 06 Mart Salı

06 Mart Salı gününe ait olan Star TV yayın akışı, sabah 07:00’da “Börü” adlı sevilen yerli dizinin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz. Sevilen polisiye dizinin son bölümünde yaşananları bu tekrar yayınından kolayca öğrenebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Ufak Tefek Cinayetler” adlı sevilen polisiye dizinin yepyeni bölümü yayına geçiyor. Sevilen diziyi keyif içinde akşam kuşağında izleyebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Sabah ilk olarak 07:00’da “Börü” adlı dizi nin tekrar bölümünü izleyerek güne başlayabilirsiniz. Ardından 08:30’da “Beni Affet” adlı dizinin tekrarını seyredebileceksiniz. Hemen ardından saat 09:45’de de “Adını Sen Koy” adlı diğer sevilen dizi ekranlar karşısına çıkıyor. Saatler 11:00’a geldiğinde, “Duymayan Kalmasın” adlı magazin programı sizlerle oluyor. Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu ortaklığı ile sunulan yayını hafta içi her gün Star ekranlarınız karşısından izleyebileceksiniz. Ünlülerin hayatlarına dair tüm gelişmeler, renkli VTR’ler aracılığı ile ekranlara yansıtılıyor.

13:00’da “Olay Yeri Balçiçek İlter” adlı güncel yaşam programı gün ortasına giriş yapıyor. Yaşanmış kayıp dosyaları ve cinayet olayları tüm ayrıntıları ile ekranlara aktarılıyor. Programı izlerken hem heyecan dolu anlar yaşayabilir hem de tüyler ürpertici olaylar karşısında hayrete düşebilirsiniz.

Yayın akışı devam ederken, 16:00’da “Beni Affet” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlara geçiyor. Ardından saat 17:15’de de “Adını Sen Koy” adlı diğer fenomen dizinin yeni bölümü ile karşılaşacaksınız. 19:00’da “Star Haber ” adlı akşam bülteni yayın akışına yansıyor. Gündemi ilgilendiren tüm gelişmeleri ayrıntılı olarak bu akşam bülteninden öğrenebilme imkanı elde edeceksiniz. Sağlıktan yaşama, ekonomiden piyasaya kadar daha akla gelebilecek tüm güncel gelişmeler bir bir ele alınıyor ve seyirci kitlesi ile buluşturuluyor.

20:00’da “Ufak Tefek Cinayetler” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlarınız karşısında yerini alıyor. Heyecan dolu kesitleri ile öne çıkan dizi, yine tüm hayranlarını ekranları başına çekecek. Oya’nın Burcu oyununu, Arzu’nun da Merve yalanını meydana çıkarması işleri epey alt üst ediyor. Sevilen diziyi izlemek için saat 20:00’da Star ekranlarınızda olmayı unutmayın!

23:45’de “Fazilet Hanım ve Kızları” adlı dizinin tekrar bölümünü izleyebileceksiniz. 02:30’da “Börü” adlı yeni sezon dizisinin tekrarı yayına geçiyor. Hemen ardından saat 04:40’da “Kara sevda” adlı bir başka dizinin tekrar bölümü ile karşılaşacaksınız.