Star TV yayın akışında bugün neler var? – 03 Mart Cumartesi

Sabah 07:00’da “Dolunay” adlı dizinin tekrar bölümü ile yayın akışı başlayacak. Sevilen dizide yine birbirinden heyecanlı ve keyifli anlar yaşanıyor. 08:00’da “Git Başımdan” adlı yerli sinema filmini izleyebileceksiniz. Komedi dolu zamanlar geçirmek ve keyifli anlara tanıklık etmek istiyorsanız bu sinema filmini sakın kaçırmayın.
10:00’da “Star Life” adlı magazin programının yeni bölümü ekranlara geliyor. Ünlü camiasına ait tüm yaşananlar ve önemli gelişmeler bu renkli magazin yayınıyla seyirciye buluşturuluyor. Ünlülerin hayatlarından eserlerine kadar tüm merak edilen gelişmelerini bu renkli magazin programı üzerinden ulaşabilirsiniz. 12:00’da “Tülin Şahin ile Moda” adlı trend gelişmeleri ele alan renkli yayına tanıklık edebileceksiniz. Ayrıca giyim, ayakkabı ve aksesuar uyumu konusunda da detaylı araştırmalar ön plana sunuyor.
13:00’da “Ufak Tefek Cinayetler” adlı dizinin tekrar bölümü ile gündüz kuşağı başlıyor. Sevilen diziyi izlerken hem keyif dolu bir güne başlangıç yapabilir hem de son bölümde neler yaşandığını kolayca öğrenebilirsiniz. 16:30’da ise “Jet Sosyete” adlı renkli ve keyifli dizinin tekrar bölümü yayına geçiyor. Sevilen dizilerin tekrarlarını gün ortasında Kanal D ekranlarınızda görebileceksiniz. 19:00’da “Star Haber” adlı akşam bülteni yayında yerini alacak. Sağlık, yaşam, ekonomi, piyasa, sağlık ve hava durumu gibi pek çok konudaki güncel gelişmeleri tek tek ekranlarınız karşısından inceleyebileceksiniz.
20:00’da “Fazilet Hanım ve Kızları” adlı yerli dizinin yepyeni bölümü ekranlara dahil oluyor. Aile hayatını gözler önüne seren dizinin bu bölümünde de yine farklı yaşanmışlıklara tanıklık edebileceksiniz. Gece kuşağında ise sevilen dizilerin ve filmlerin tekrar bölümlerini izleyebilme imkanı elde edeceksiniz. 00:15’de “Börü” adlı yerli dizinin tekrar bölümüne rastlayabileceksiniz. Sevilen dizinin son bölümünde neler yaşandığını merak ediyorsanız bu tekrar kaçmaz! Ardından 02:00’da “İstanbullu Gelin” adlı dizinin tekrar bölümü yayına geçiyor. 04:40’da ise “Kara Sevda” adlı dizinin tekrar bölümü başlıyor.