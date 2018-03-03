Star TV yayın akışında bugün neler var? – 03 Mart Cumartesi

03 Mart Cumartesi gününe ait olan Star TV yayın akışı, sabah 07:00’da “Dolunay” adlı dizinin tekrar bölümü ile ekranlara dahil oluyor. Sevilen dizinin yeni bölümünü kaçırdıysanız bu tekrarını mutlaka değerlendirmelisiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Fazilet Hanım ve Kızları” adlı dizinin yeni bölümü başlıyor. Sevilen diziyi ailenizle birlikte izleyerek güzel bir hafta sonuna başlangıç yapabilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

