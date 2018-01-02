Star TV yayın akışında bugün neler var? - 02 Ocak Salı

02 Ocak Salı günü Star TV yayın akışı, sabah 06:45’de “Bugün” adlı haber bülteni ile başlangıcı yapıyor. Bültende, tüm sıcak gelişmeler ve gündeme dair anlık olaylar ele alınıyor. Ayrıca siyaset, sağlık, ekonomi, yaşam ve hava durumu gibi farklı alanlarda sunulan geniş içeriği ile tüm seyircilerini bilgilendirmeyi başarıyor. Akşam kuşağında ise 20:00’da “Recep İvedik” adlı bol kahkahalı komedi filmi ekranlarınızı dolduracak. 7’den 70’e herkesin severek seyrettiği sinema filmini, Star ekranlarınızdan tüm ailenizle birlikte seyrederek renkli bir akşam geçirebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında tüm merak ettiklerinizi haberimizin devamından öğrenebilirsiniz.

Sabahın ilk saatlerinde önce “Bugün” adlı haber bültenini izleme şansı bulacaksınız. Gündeme dair tüm merak edilen gelişmeleri ekranlarınız karşısındayken öğrenebilirsiniz. Haber bülteninin ardından 08:30’da “Beni Affet” adlı dizi sevenleriyle buluşuyor. Aile öyküsünü ele alan dizi, dram ağırlıklı kesitleri ile tüm seyircilerini ekranları başına çekiyor. Dizinin yeni bölümlerini takip edemiyorsanız, hafta içi her gün aynı saatte yayına başlayan tekrar bölümlerini izleyebilirsiniz.

Sevilen dizinin hemen ardından saat 09:45’de “Adını Sen Koy” adlı diğer fenomen dizi ekranlarınıza gelecek. Eğer dizi keyfinizi sürdürmek ve heyecan dolu anlara tanıklık etmek istiyorsanız bu dizinin tekrar bölümünü de izleyebilirsiniz. 11:00’da “Duymayan Kalmasın” adlı magazin programı yayın akışına başlıyor. Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu ortaklığı ile sunulan bu keyifli programda, magazin dünyasına ait en şaşırtıcı haberleri duyabilirsiniz. Daha önce hiç denk gelmediğiniz röportajlar ve özel konuşmalar, renkli yayında ele alınıyor, yorumlanıyor ve seyirci kitlesine aktarılıyor.

13:00’da “Olay Yeri Balçiçek İlter” adlı yaşanmış öyküleri ele alan program sizlerle oluyor. Faili meçhul cinayet olayları ve cinayete kurban giden kişilerin artta bıraktığı üzüntülü yakınları… Diğer yandan da yıllardır izine rastlanılamayan kayıplar… Her karesi heyecan dolu anlar yaşatan programı seyrederken hem duygularınıza hakim olamayabilir hem de sürükleyici anlara tanıklık edebilirsiniz.

16:00’da “Beni Affet” adlı dizinin yeni bölümü ekranlarınıza gelecek. Ardından 17:15’de “Adını Sen Koy” adlı dizi başlıyor. Bu iki fenomen dizi ile gün ortanızda renkli ve heyecanlı saatler yaşayabilirsiniz. 19:00’da “Star Haber” adlı akşam haberlerini ekranlara getiren bülten yayın akışında yerini alıyor. Gündemi ilgilendiren tüm sıcak olaylar, objektif bakış açısıyla ekranlarınıza yansıyacak.