Star TV yayın akışında bugün neler var? – 01 Mart Perşembe

01 Mart Perşembe gününe ait Star TV yayın akışı, sabah 07:00’da “İstanbullu Gelin” adlı dizinin tekrar bölümü ile ekranlardaki yerini alıyor. Nefes kesen dizinin son bölümünde neler yaşandığını merak ediyorsanız bu tekrar bölümü sakın kaçırmayın! Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Recep İvedik” adlı komedi dolu yerli sinema filmini seyredebileceksiniz. Sevilen renkli filmi izlerken yine bol kahkahalı bir akşam geçirebileceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haberimizin devamından öğrenebileceksiniz.

Sabah saat 07:00’da “İstanbullu Gelin” adlı dizi nin tekrar bölümü ile güne renkli bir başlangıç yapabileceksiniz. Ardından 08:30’da “Beni Affet” adlı dizinin tekrar bölümünü izleyebilirsiniz. Saatler 09:45’e geldiğinde “Adını Sen Koy” adlı diğer fenomen dizi yayın akışına dahil olacak. Sabah kahvaltınızı yaparken bu sevilen dizileri ekranlarınızda tek tek takip edebileceksiniz.

Saatler 11:00’a geldiğinde, “Duymayan Kalmasın” adlı magazin programı ekranlarınıza geliyor. Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu ortaklığı ile sunulan programda, magazine dair pek çok konu ele alınıyor. Ünlülerin kamera anlarından aşk hayatlarına kadar pek çok yaşantısı renkli VTR’lere konu oluyor. Magazin gündeminin tüm çalkantılarından haber dar olmak istiyorsanız bu programı hafta içi her gün ekranlarınızdan izleyebilirsiniz.

13:00’da “Olay Yeri Balçiçek İlter” adlı güncel yaşam programı ile yayın akışı devam ediyor. Hayata dair farklı yaşanmışlıkları ele alan programda birbirinden farklı kayıp dosyaları ve cinayet olayları ele alınıyor. Tüyler ürperten hayat öyküleri karşısında göz yaşlarınızı tutamayabilir ve duygu dolu anların akışına kapılabilirsiniz.

Gün ortasının devamında ilk olarak 16:00’da “Beni Affet” adlı dizinin yepyeni bölümü ile karşılaşacaksınız. Dizinin hemen ardından 17:15’de “Adını Sen Koy” adlı bir diğer dizinin yeni bölümü ekranlarınız karşısına çıkıyor. Gündüz kuşağının sevilen dizilerini sevdiklerinizle birlikte izleyerek güzel anlara tanıklık edebilirsiniz.

19:00’da “Star Haber” adlı akşam bülteni ekranlara merhaba diyecek. Haber dünyasının tüm sıcak gelişmelerini bu Star bülteninden izleyerek öğrenebilirsiniz. Sağlıktan yaşama, ekonomiden piyasaya kadar akla gelebilecek pek çok konuya dair sıcak gelişmeleri bir arada görebileceksiniz. 20:00’da “Recep İvedik” adlı yerli sinema filmi ile komedi dolu bir akşam sizleri bekliyor. Her karesinde bol kahkahalar yaşatan filmi, çocuklarınızla birlikte seyredebilirsiniz. 22:15’de “Börü” adlı dizinin tekrar bölümüne rastlayabileceksiniz.

23:45’de “Ufak Tefek Cinayetler” adlı dizinin tekrar bölümünü izleyebilirsiniz. 02:30 “İstanbullu Gelin”, 04:40’da ise “Kara Sevda” adlı iki dizinin tekrar bölümü yayına geçiyor.