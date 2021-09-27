STAR Burs programı başlıyor! İşte Aziz Sancar doktora burs programı detayları

Türkiye'nin gözü kulağı bugün yapılan Kabine toplantısındaydı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üç haftalık aranın ardından toplandı. Kameralar karşısına geçen ve salgın dönemi eğitim ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, STAR Burs programını, 1500 öğrenci için yeniden başlattıklarının müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'den kritik kararlar çıktı. Üç haftalık aranın ardından toplanan Kabine toplantısında iç ve dış siyaset eğitim ve koronavirüste son durum görüşüldü. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin barınma sorunu ile ilgili iddialara da cevap verdi. Eğitim ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜBİTAK'ın Star Burs Programı ile ilgili bilgi verdi. Peki, Aziz Sancar doktora burs programı ne zaman başlıyor? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları...

STAR BURS PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da STAR bursu olan TÜBİTAK stajyer araştırma uygulamasını başlattı. STAR Burs programını, 1500 öğrenci için yeniden açıyoruz.

Yine TÜBİTAK tarafından Aziz Sancar adına Ocak sonunda doktora programı başlatıyoruz. Ekonomideki gelişmeleri anlattı. Bu programında Aziz hocamız bizzat seçecek ve laboravutarlarda çalışmalara başlayacaklar.

Türkiye'nin ekonomideki gerçek potansiyelini yansıtmayan haberlere kimsenin itimat etmediğini zaten biliyoruz. Ülkenin ve milletin felaketinden kendine siyasi ikbal değiştirme içinde olanları iftira bataklığına davet ediyoruz.

Biz güçlü ve büyük Türkiye için usanmadan bıkmadan çalışmaya devam ediyoruz. Gelişen ve büyüyen Türkiye gerçekliğini görmek için etrafa bakmak, dünyada olan bitenleri görmek dahi yeterlidir."