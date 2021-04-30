Standart başvuru metni nasıl doldurulur? Seyahat izin belgesi kaç gün geçerli?

Seyahat izin belgesi standart başvuru metni ne yazılır? 17 günlük tam kapanma uygulaması başladı. Tüm illeri kapsayan tam kapanma uygulamasıyla vatandaşlar seyahat izin belgesi hakkındaki aramalarını sıklaştırdı. Öte yandan yeni yayımlanan genelgeye göre Genelgeye göre; kısıtlamada kimlik kartı ve görev belgesi olan, şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevliler ayrıca seyahat belgesi istenmeyecek. Peki, Standart başvuru metni nasıl doldurulur?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında son yapılan kabine toplantısı sonrası tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma ile birlikte şehirler arası seyahat da yasaklandı. Toplu ulaşım aracıyla (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) şehirlerarası seyahat etmek için vatandaşların seyahat izin belgesi almaları gerekiyor. Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor. Peki, Standart başvuru metni nasıl doldurulur?

E devlete giriş yapıldıktan sonra İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” kısmına girilir. Arama kısmına ‘seyahat izin belgesi’ yazıp ara butonuna tıklayın. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor. Başvuru Türü Seçimi bölümünde “Seyahat İzin İşlemleri” seçili gelir, onun altında bulunan Belge Türü yazan yere tıklayın. Burada Otobüs Seyahat İzin Belgesi Verilmesi bir de Özel Araç Seyahat İzin Belgesi Verilmesi şeklinde iki seçenek çıkar. İstenilen bilgileri doğru bir şekil girin ve “Standart Başvuru Metni” bölümde istenen bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde girin.

Elinizde hastane raporu, cenaze belgesi gibi resmi evraklar varsa onları da ekleyin ve Başvuru Belgeniz kısmına tıklayın. Başvuru nedeninize ilişkin gereken belgeyi yükleyin. (Ölüm Belgesi, Sağlık Raporu vs) Bir dosya boyutu en fazla 1 MB ve.pdf, .jpg, .png, .doc, .docx dosya formatında olmalı. Bu belgelerden biri bulunmuyorsa “Standart Başvuru Metni” içine gidiş sebebini ayrıntılı olarak yazın.

Buralar doldurulduktan sonra Detay Bilgi Listesi bölümdeki bilgileri eksiksiz seçerek doldurun. Ardından Başvuru Onayı kısmında “Yukarıda Belirtilen Durumları / Uyarıları Okuyup Kabul Ettiğinizi Onaylıyor Musunuz?” kutucuğuna “EVET” yazıp başvur butonuna tıklayın.

SEYAHAT İZİN BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

SEYAHAT İZİN BELGESİ KAÇ GÜN GEÇERLİ?

Seyahat İzin Belgeleri çıkış yapılan illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenleniyor. Seyahat İzin Belgeleri tek gidiş için 36 saate kadar, gidiş geliş için ise 72 saate kadar geçerli olacaktır. Seyahat izin belgesi olmadan seyahat edenlere 3 bin 150 lira idari ceza kesilecek.