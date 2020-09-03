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Stalk yaparken fena yakalandı

Stalk yaparken fena yakalandı Brad Pitt, Angelina Jolie ile olaylı ayrılığından sonra 29 yaş küçük model Nicole Poturalski'le ilişki yaşamaya başladı.
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