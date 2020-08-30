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Stajyer havuzu erişime açıldı

30 Ağustos 2020 Pazar - 7:10 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 7:10

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı öncülüğünde hazırlanan, “Staj Seferberliği” programının değerleme aşaması sonunda, 15 bin 868 üniversite son sınıf öğrencisinin yer aldığı “stajyer havuzu”, kamu ve özel sektörden 390’ın üzerinde gönüllü işverenin erişimine açıldı. Bu yöntemle genç yeteneklerin, zor şartlarda staj bulma ve/veya referans arama zorunluluğu ortadan kalktı.


Stajyer havuzunun erişime açıldığı 19 Ağustos’tan itibaren işverenlerce 2 bin 700’ün üzerinde staj teklifi gönderildi. Staj Seferberliği programıyla kamu ve özel sektör fark etmeksizin, işverenler aynı adaylara tekliflerini gönderebilecek ve öğrenciler gelen teklifler arasından istediğini seçecek. Stajyer havuzunda yer alan tüm adayların yıl sonuna kadar en az bir staj tecrübesi kazanması bekleniyor.
 

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