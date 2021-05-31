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Stajyer avukat Berrin, cam silerken 4'üncü kattan düşüp öldü!

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) |  31 Mayıs 2021 Pazartesi - 16:06 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 16:06

Şanlıurfa'da, 4’üncü kattaki evlerinin pencere camını silerken dengesini kaybedip düşen stajyer avukat Berrin Akça (23), yaşamını yitirdi.


Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan stajyer avukat Berrin Akça, 4'üncü kattaki evlerinin pencere camını silerken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Akça’nın düştüğünü gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
 
Gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Berrin Akça kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölümü yakınlarını üzen Akça’nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
 
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Şanlıurfa pencere avukat
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