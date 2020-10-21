Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) başvurusu nasıl yapılır? STAR burs başvuru tarihi ve başvuru şartları belli oldu!

Üniversitelerin lisans bölümlerinde okuyan öğrencilere burs fırsatı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) kapsamında lisans öğrencilerine burs verileceğini açıkladı. Peki, Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) başvurusu nasıl yapılır? STAR burs ücreti ne kadar, kimler başvuru yapabilir? İşte üniversite öğrencilerine verilecek STAR bursu ile ilgili detaylar...

Milyonlarca üniversite öğrencisine burs müjdesi geldi. Üniversite öğrencileri TÜBİTAK projesi hazırlayarak aylık 750 TL burs alabilecek. STAR bursunun ile ilgili detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Peki, Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) başvurusu nasıl yapılır? STAR burs ücreti ne kadar, kimler başvuru yapabilir? İşte üniversite öğrencilerine verilecek STAR bursu ile ilgili detaylar...

Üniversitelerin lisans bölümlerinde okuyan öğrencilere TÜBİTAK projesi hazırlama şartıyla aylık 750 TL burs verilecek. Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) programı ile ilgili açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından, son dakika açıklamalarda bulundu. Erdoğan üniversite öğrencileri için yeni burs programının müjdesini vererek, şunları ifade etti;

"Üniversite gençliğine de müjde vermek istiyorum. Lisans seviyesindeki öğrenciler için kısa adı STAR olan Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz. Ülkemizde ilk defa hayata geçen bu denli büyük projenin gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Cumhurbaşkanu Erdoğan'ın açıklamalarının ardından STAR burs programının başvuru şartları ve başvuru tarihleri TÜBİTAK'ın internet sitesinden yayınlandı.

Takvime göre, STAR burs başvuruları 30 Kasım 2020 tarihine kadar alınacak. Başvurular BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrim içi olarak yapılacak.

STAR BURS PROGRAMI NEDİR?

Çağrı kapsamında, COVID-19’un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve yeni tip koronavirüs mücadelesi ile ilişkili olabilecek tüm kamu destekli Ar-Ge projelerinde (dezenfektanlar, maske, koruyucu kıyafetler, doğrulama ölçütleri (duyarlılık, özgüllük, doğruluk, kesinlik, doğrusallık) uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde olan tanı kitleri, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar, ilaç, aşı, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamaları vb.) görev alan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacılar için burs desteği sağlanacaktır.

Burslar, projedeki görevine devam etmesi koşuluyla bursiyerin desteklenmeye başlandığı tarih esas alınarak maksimum 12 aylık süre sonunda sona erdirilir. Görev alınan projenin durumuna göre süre uzatımı yapılabilir. Burs ödemeleri bursiyerin projeye dahil olduğu tarihte başlar, proje süresi boyunca devam eder. Proje devam ederken bursiyerlerin öğrenimini tamamlamış olması burs ödemesine engel olmaz.

Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına ödenir. Ödemeler, GYK kararıyla avans, peşin veya geriye dönük olarak ve 2 ya da 3’er aylık dönemler şeklinde yapılabilir.

STAR BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

STAR burs başvuru şartlarıyla TÜBİTAK'ın https://www.tubitak.gov.tr/ internet sitesinden açıklandı. Başvuru şartları şöyle;

-T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak

-Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak

-Türkiye’de lisans derecesi veren bir programda kayıtlı olmak

-OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler iledoğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usullerçerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatındançıkarılmamış olmak

-Özel öğrenci statüsünde olanlar ve pasif öğrenciler (kaydı dondurulmuş vb.) buçağrı kapsamında bursiyer olamaz.

STAR BURSU NE KADAR?

Bursiyerlere ödenecek azami burs miktarı aylık 750 TL’dir. TÜBİTAK’ın diğerprogramlarından da burs alınması halinde verilecek burs miktarı yukarıdaki miktara tamamlanır.

Bursiyerlerle ilgili 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık SigortasıKanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrası (d) bendinde belirtilen %1 oranındaki iş kazası ve meslek hastalıkları primi ile bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için ayrıca %5 oranındaki genel sağlık sigortası primine ilişkin giderler sözleşme hükümlerine göre projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş tarafından açılan proje özel hesabına TÜBİTAK tarafından aktarılır. 5510 sayılı Kanundaki yükümlülükler, projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş tarafından yerine getirilir.

STAR BURSU BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

STAR Lisans başvuruları 2 Kasım tarihinde başlayacak ve 30 Kasım 2020 tarihinde sona erecek.

Başvuru belgeleri kontrol edildikten sonra değerlendirme süreci başlatılır. Başvuruların değerlendirilmesi, alanında uzman panelist/danışmanlar tarafından Genel Ağırlıklı Not Ortalaması ve Üniversite Giriş Sıralamasına göre yapılır.