Stajlar başlıyor mu? Meslek liselerinde staj ne zaman başlıyor? MEB açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı, illere Bakan Ziya Selçuk imzalı yeni bir yazı gönderdi. Yazıda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin gerekli tedbirler alınarak beceri eğitime başlayabileceğini duyurarak, tarih verildi. Meslek liselerinde staj ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 İlin Milli Eğitim Müdürlüğüne bir yazı gönderildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzası ile gönderilen yazıda yazıda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin gerekli tedbirler alınarak işletmede beceri eğitimi yani staja başlanabileceği ifade edildi.

MESLEK LİSELERİN STAJ EĞİTİMİ BAŞLIYOR

MEB tarafından gönderilen yazıda, Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin; işletmenin talebi, velisinin izni ve işletmelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirleri alması şartıyla 28 Eylül'den itibaren işletmede beceri eğitimi veya stajlarına başlayabileceği belirtildi.

YAPILAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı gönderilen bu yazı hakkında bir açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve kovid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler"