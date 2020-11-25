Stajlar başlıyor mu? 12. sınıf öğrencilerin stajları hakkında karar verildi! Stajlar ne olacak, 30 Kasım’da başlıyor mu?

Stajlar 30 Kasım'da başlıyor mu, ne olacak? Stajlar durduruldu mu? Koronavirüs salgını kapsamında alınan kararların ardından merak edilen konulardan biri de stajların durumu oldu. Mesleki eğitim merkezine kayıtlı çırak öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 12'nci sınıf öğrencileri için yeni bir karar alındı. İşte detayları…

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından "Yüz Yüze Eğitime Ara Verilen Tarihlerde İşletmelerde Beceri Eğitimi ve Staj" ile ilgili yeni bir yazı gönderildi. İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen yazıda öğrenciler stajların durumu netlik kazandı. Peki, Stajlar durduruldu mu, stajlar başlıyor mu, ne olacak?

STAJLAR 30 KASIM’DA BAŞLIYOR MU?

12'nci sınıf öğrenciler stajlarına işletmenin talebi ve velinin izni olması halinde 30 Kasım tarihinden itibaren devam edebilecek.

81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıda hayat boyu öğrenme, resmi ve özel tüm örgün eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020 ve 4 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitimlerin uzaktan devam edeceği ifade edildi. Ancak Mesleki Teknik Ortaöğretim Kurumlarında eğitim gören 12'nci sınıf ve Mesleki Eğitim Merkezine kayıtlı olan çırak öğrenciler velilerin izni ve işletmelerin talepleri halinde 30 Kasım tarihinden itibaren stajlarına devam edebilecek.