Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor! Üniversite öğrencilerinin istihdama katılımı ve ve deneyim kazanmalarını sağlayacak yeni uygulamalar devreye alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir sistem inşa ediyor. Staj döneminde sigorta ile ilgili önemli adımlar atılacak. Peki, Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? İşte detaylar...

Yeni dönem başlıyor! Üniversite öğrencileri için büyük fırsat ! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı staj yapan gençlerin mezuniyet sonrası işgücüne katılımını sağlamak ve deneyim kazanmalarını sağlayacak adımlar için harekete geçti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tarafından "Ulusal Genç İstihdam Stratejisi 2021-2023" çalışması kapsamında milyonlarca gence hem iş hem de sosyal haklar konusunda önemli uygulamalar devreye giriyor.

Bugün staj yapan gençlerin sayısı Sayısı 1,5 milyonu buluyor. Üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrası işgücüne katılımını cazip hale getirecek çalışma ile stajda sadece sağlık sigorta sı değil emeklilik sigorta primininde başlatılması düşünülüyor.

UZUN DÖNEM STAJ VE YARI ZAMANLI STAJ TEŞVİK EDİLECEK!

Mezun olabilecek veya mezun durumda olanların istihdamını artırmak, kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu yeteneklere ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla Çalışma Bakanlığı tarafından yetenek yönetim sistemi teşvik edilecek.

Bu süreçte, gençlerin uzun dönem staj ve yarı zamanlı çalışma imkânı sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Kamuda kısmi süreli istihdam edilmesini sağlayacak bir sistem kurulacak. Üniversite öğrencilerinin mezuniyetleri öncesinde deneyim kazanması amacıyla yarı zamanlı olarak istihdam edilebilecekleri bir sistem inşa edilmesi üzerinde çalışmalar yapılacak.

STAJ DÖNEMİNDE EMEKLİLİK SİGORTASI BAŞLATILACAK

Zorunlu stajlar için geçerli haklar gönüllü stajlar içinde geçerli olacak şekilde genişletilecek. Orta öğretim ve yükseköğretim için ayrı ayrı olmak üzere, toplamda en fazla 2 şirket değiştirme hakkı olacak şekilde staj süresi teknolojiyle ilgili olması durumunda 12 aya, diğer durumlarda 6 aya uzatılabilecek.

Staj döneminde sadece sağlık sigortasının değil emekliliğinin de başlatılması konularının değerlendirilmesi için çalışma grubu oluşturulacak.

STAJ SİGORTASI BAŞLANGIÇ SAYILACAK MI?

Mevcut uygulamada staj sigorta başlangıcı sayılmıyor, çünkü bu süreçte emeklilik için prim yatırılmıyor.

Bu nedenle de ilk işe girilen tarihten itibaren emeklilik hesabı yapılıyor.