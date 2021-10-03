Gazetevatan.com » Ekonomi » SSK - SGK, Bağ-Kur ve emekli milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, maaş zammı geliyor, en az 3 bin 439 TL...
SSK - SGK, Bağ-Kur ve emekli milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, maaş zammı geliyor, en az 3 bin 439 TL...
SSK - SGK ve Bağ-Kur ve emekli milyonları ilgilendiriyor. Zam geliyor. Detaylar belli oldu. Ocak ve Temmuz ayında emekli maaşlarına zam geliyor. 2021'in sonlarına doğru yavaş yavaş yaklaşılırken milyonlarca emekli maaşlarına yıl sonunda ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Toplu sözleşme kapsamında emeklilere 2022'de yüzde 5+7, 2023'te yüzde 8+6 zam yapılacağı belirtilmişti. Bu bağlamda, en düşük maaş Ocak'ta 3 bin 439, 2 yılın sonunda 4 bin 213 liraya çıkarken, enflasyon farkı çıkarsa gelir daha da artmış olacak. Maaş zammının yanında yapılan ek ödemelerde de artış yaşanacağı belirtiliyor. İşte maaş zammı ile ilgili tüm detaylar...