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SSK'lı, Bağ-Kur'lu milyonları kapsıyor! SGK ödüyor! Şartlar belli oldu

SSK'lı, Bağ-Kur'lu milyonları kapsıyor! SGK ödüyor! Şartlar belli oldu SSK'lı, Bağ-Kur'lu milyonlarca çalışanı kapsayan flaş açıklama! SGK ödüyor. Şartlar ve detaylar belli oldu. Çalışanın ruh sağlığını kaybetmesi de iş kazası sayılıyor. İş kazası sonrası yardımlar için bildirim süresinin kaçırılmaması önem taşıyor. Sigortalıların iş kazasına maruz kalmaları durumunda SGK tarafından yardımlar yapılıyor.
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