SSK emekli maaşı zammı 2021 ne kadar, yüzde kaç? En düşük ve en yüksek 2021 SSK emekli maaşı kaç TL? Ocak 2021 emekli zammı ve zamlı emekli maaşları

SSK emekli maaş zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı. Verilerin açıklanmasıyla salgının etkileri altında geçen 2020 yılına ilişkin enflasyon tablosu da ortaya çıkmış oldu. Türkiye'de 2020'de enflasyon yüzde 14,6 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6, bir önceki aya göre yüzde 1,25 arttı. Aralık'ta üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 25,15, aylık bazda ise yüzde 2,36 arttı. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla SSK ve Bağkur emeklilerine yapacak zam da belli oldu. Peki, SSK emekli maaşı ne kadar, kaç TL 2021? En düşük emekli maaşı ne kadar? SSK emekli zammı 202 yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Aralık'ta aylık %1,25, yıllık %14,60 arttı. Foreks anketinde beklenti aylık %0,95, yıllık %14,25 artış yönündeydi. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti. SSK emekli maaşı ne kadar 2021? Enflasyon rakamlarına göre en düşük SSK emekli maaşı ne kadar oldu? SSK emekli zammı 2021…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Aralık ayı enflasyonunu bugün saat 10.00'da açıkladı. Yılın ikinci yarısındanki enflasyon oranları SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaşlarına direkt yansıtılırken memur ve memur emeklilerinin yüzde 3'lük toplu sözleşme zamlarına ilaveten fark olarak ekleniyor.

2021 SSK emekli maaşı ne kadar oldu, zam oranı?

SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak. Enflasyon verilerine göre SSK emekli maaşına 8.36 zam yapıldı. Buna bağlı olarak en düşük emekli maaşı 1500 TL’den 1625,40 oldu.

Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükselecek.

SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.

SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI UNVAN VE DERECE 2020 Temmuz 2021 Ocak SSK (2000 ÖNCESİ) 2.233 2.420 SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.500 BAĞ-KUR (ESNAF) 1.627 1.763 BAĞ-KUR (TARIM) 1.534 1.662

Emeklilere ocak maaşı zamlı ödenecek!

12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de ocak ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı da 4 Ocak'ta netlik kazandı.

Emekli ve memur maaş zammı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek. Böylece milyonlarca vatandaş 2021 yılının ilk ayında zamlı maaşları hesaplarında görecek.