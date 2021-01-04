SSK emekli maaşı zammı 2021 ne kadar, yüzde kaç? En düşük ve en yüksek 2021 SSK emekli maaşı kaç TL? Ocak 2021 emekli zammı ve zamlı emekli maaşları

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Aralık'ta aylık %1,25, yıllık %14,60 arttı. Foreks anketinde beklenti aylık %0,95, yıllık %14,25 artış yönündeydi. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti. SSK emekli maaşı ne kadar 2021? Enflasyon rakamlarına göre en düşük SSK emekli maaşı ne kadar oldu? SSK emekli zammı 2021…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Aralık ayı enflasyonunu bugün saat 10.00'da açıkladı. Yılın ikinci yarısındanki enflasyon oranları SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaşlarına direkt yansıtılırken memur ve memur emeklilerinin yüzde 3'lük toplu sözleşme zamlarına ilaveten fark olarak ekleniyor.
2021 SSK emekli maaşı ne kadar oldu, zam oranı?
SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak. Enflasyon verilerine göre SSK emekli maaşına 8.36 zam yapıldı. Buna bağlı olarak en düşük emekli maaşı 1500 TL’den 1625,40 oldu.
Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükselecek.
SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.
SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI
UNVAN VE DERECE
2020 Temmuz
2021 Ocak
SSK (2000 ÖNCESİ)
2.233
2.420
SSK (2000 SONRASI)
1.500
1.500
BAĞ-KUR (ESNAF)
1.627
1.763
BAĞ-KUR (TARIM)
1.534
1.662
Emeklilere ocak maaşı zamlı ödenecek!
12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de ocak ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı da 4 Ocak'ta netlik kazandı.
Emekli ve memur maaş zammı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek. Böylece milyonlarca vatandaş 2021 yılının ilk ayında zamlı maaşları hesaplarında görecek.
Eski ve yeni SSK emekli aylıkları
Temmuz
Ocak
1.500
1625
1.586
1719
1.692
1834
1.798
1948
1.904
2063
2.009
2177
2.115
2292
2.221
2407
2.327
2522
2.432
2635
2.538
2750
2.644
2865
2.750
2980
2.855
3094
2.961
3209
3.067
3324
3.173
3438
3.278
3552
3.384
3667
3.490
3782
3.596
3897
3.701
4011
3.807
4125
3.913
4240
4.019
4355
4.124
4469
4.230
4584
4.336
4699
4.442
4814
4.547
4927
4.653
5042
4.759
5157