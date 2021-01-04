SSK emekli maaşı ne kadar, kaç TL 2021? En düşük SSK emekli maaşı ve SSK emekli zammı 2021…

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Aralık'ta aylık %1,25, yıllık %14,60 arttı. Foreks anketinde beklenti aylık %0,95, yıllık %14,25 artış yönündeydi. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti. SSK emekli maaşı ne kadar 2021? Enflasyon rakamlarına göre en düşük SSK emekli maaşı ne kadar oldu? SSK emekli zammı 2021…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Aralık ayı enflasyonunu bugün saat 10.00'da açıkladı. Yılın ikinci yarısındanki enflasyon oranları SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaşlarına direkt yansıtılırken memur ve memur emeklilerinin yüzde 3'lük toplu sözleşme zamlarına ilaveten fark olarak ekleniyor.
2021 SSK emekli maaşı ne kadar oldu, zam oranı?
SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak. Enflasyon verilerine göre SSK emekli maaşına 8.36 zam yapıldı. Buna bağlı olarak en düşük emekli maaşı 1500 TL’den 1625,40 oldu.
Emeklilere ocak maaşı zamlı ödenecek!
12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de ocak ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı da 4 Ocak'ta netlik kazandı.
Emekli ve memur maaş zammı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek. Böylece milyonlarca vatandaş 2021 yılının ilk ayında zamlı maaşları hesaplarında görecek.