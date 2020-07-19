SSK, Bağkur, memur milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

SGK'dan emeklilere, memurlara ve işçilere toplu para iadesi yapılıyor. Yıllarca emeklilik hayali kuranlar yaş ve prim şartını tamamlayarak hayallerine kavuşmak istiyor. Ancak hayat şartları nedeniyle bazen hayal edilen emeklilik gerçekleşmeyebiliyor. Emekli olmak için emeklilik şartlarını yerine getiremeyen vatandaşlar ise prim ödemelerini geri almak istiyor. Bu durumdaki kişiler için SGK büyük kolaylık sağlıyor. Vatandaşlar isterlerse Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurarak prim iadesi isteyebiliyor. Peki kimler prim iadesini alabiliyor. Detaylar haberimizde…

Çalışma hayatına başlayan herkes özellikle bir süre çalıştıktan sonra ne zaman emekli olacağını, emekli olduğu zaman ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Ancak kimi zaman emeklilik hayali yarım kalabiliyor. Böyle durumlarla karşılaşan vatandaşlar ödemiş oldukları primi geri alıp alamayacaklarını merak ediyor. Sosyal güvenlik sistemine ödenen primler emekli olmaya ve maaş bağlanmasına yetmiyorsa, yaşlılık toptan ödemesi adı altında iade alınabiliyor. Fakat bunun için bazı şartların sağlanmış olması gerekiyor.

YAŞ ŞARTI

SGK’dan iki şekilde prim iadesi alınabiliyor. Bunlardan ilki yaşlılık toplu ödemesi. Burada ödeme alabilmek için yaş şartını yerine getirmiş olmak gerekiyor. Yaş şartı kadınlar için 58, erkekler için ise 60. Bu yaş kriterini tamamlamış olmasına rağmen emekli olamamış kişiler başvurmaları halinde ödemiş oldukları prim iadelerini alabiliyor. Burada SGK ’nın dikkat ettiği nokta kişilerin belli bir süre prim ödemiş olması ve yaşlarının ilerlemesi nedeni ile çalışma imkanın bulunmaması. Özetle kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşının altında olanlara SGK tarafından prim ödemesi yapılmıyor.

SSK'lı olarak çalışanlar ile memur ların işten ayrılması, Bağ-Kur'lu çalışanların da işyerini kapatması gerekiyor. Bu şartlarda geçmişte adlarına yatan primleri toptan ödeme yoluyla alabiliyorlar.

ÜST SINIRI AŞAN PRİM ÖDEMELERİ

SGK’dan pirim iadesi almanın ikinci yolu ise tavan ücret iadesi şeklinde oluyor. Bu durumda kişinin birden fazla işte çalışmış olması gerekiyor. Örneğin iki işte çalışan kişi adına ödenen prim, SGK tavan prim tutarının üzerine çıkıyorsa kişi başvurarak fazla olan miktarın iadesini isteyebiliyor.

YAZILI BAŞVURU ŞART!

SGK’dan prim iadesi alabilmek için mutlaka yazılı olarak başvuru yapmış olmak gerekiyor. Aksi durumda SGK kendiliğinden prim iadesi yapmıyor.