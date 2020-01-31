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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Tüm çalışanı ilgilendiriyor...
Uzun süre çalışma hayatında bulunan herkes ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Yıllar içerinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nda(SGK) yaşanan değişiklikler nedeniyle birçok kişi emeklilik tarihini net olarak hesaplayamıyor. İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yazarımız Mert Nayır sizden gelen soruları yanıtladı...
SORU - Funda Ural: Merhaba, 1966 doğumluyum. 01.07.1986 da sigortalı oldum.1988 yılında bir kızım oldu. Şu an çalışmaktayım. Toplam prim ödeme günüm 1399 gündür. Doğum borçlanması/ödemesi yaparak 3.600 günde emekli olabilir miyim?