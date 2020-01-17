SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

SORU: Merhabalar, eşim 01.08.2011 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigorta kapsamında pirim ödemektedir, doğum tarihi 05.04.1967’dir. Ne zaman emekli olabilir? Yaştan emekli olabilir mi? Tahmini emekli maşı ne kadar olur? Yaştan emekli olursa emeklilik maaşı da düşer mi?