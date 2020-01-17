Gazetevatan.com » Çalışan Hakları » SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...
Memur, işçi milyonlarca çalışan emekli olma hayali kuruyor. Çalışanların en çok merak ettiği ise ne zaman emekli olurum?, Ne kadar emekli aylığı bağlanır?, Hangi kapsamda emeklilik avantajlı? Askerlik borçlanması nasıl yapılır? İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yazarımız Mert Nayır sizden gelen soruları yanıtladı...
SORU: Merhabalar, eşim 01.08.2011 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigorta kapsamında pirim ödemektedir, doğum tarihi 05.04.1967’dir. Ne zaman emekli olabilir? Yaştan emekli olabilir mi? Tahmini emekli maşı ne kadar olur? Yaştan emekli olursa emeklilik maaşı da düşer mi?