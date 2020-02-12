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SSK, Bağ-Kur, emekli! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! "Aza az, çoka çok’ maaş dönemi…
Çalışan milyonlarca kişi emeklilik ile ilgili hayal kuruyor. Ancak SSK’lı ya da Bağ-Kur’lu ya da emekli sandığına tabi olarak çalışanlar; emeklilik, sigorta, askerlik, doğum borçlanması gibi birçok konuda bilgi sahibi olmaya çalışıyorlar. Ne kadar maaş alabileceklerini, ne zaman emekli olacaklarını, iş yeri açtığında ödemesi gereken primleri merak ediyorlar. Sizlerden gelen soruları İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yazarımız Mert Nayır yanıtladı… İşte o sorular ve cevapları...
SORU: E-Devlet'te SGK Tescil ve Hizmet Dökümü aldığımda, 4A İşe Giriş Tarihi 01.02.1999 olarak gözükmektedir. Dökümde ödenmiş ilk prim, 2005/10 döneminden başlayarak 48 günlük periyoda ait 4A primidir. 2009/08 ile 2010/07 dönemi arasında asteğmenlik görevinden dolayı 4B ödemem var. Askerlik sonrasında, 2010/10 döneminden başlayarak yaklaşık 3000 gün tavandan 4A primi yatmıştır. Bu arada ben 1985 doğumluyum.
Bu ay kendi şirketimi kurup, Bağ-Kur primi yatıracağımdan dolayı uygun prim düzeyini belirlemeye çalışıyorum. Tavandan yatmış olan 3000 günlük primi korumak adına ve yüksek emekli maaşı almak için, Bağ-Kur primini de şirket kurulduğu tarihten itibaren tavandan mı yatırmak gerekir? Taban prim ile tavan prim arasında ciddi fark olduğu için doğru primi belirlemeye çalışıyorum. Yatan primlerin maaşa etkisi nasıl hesaplanmaktadır? Konuyla ilgili izlenmesi gereken yol ile ilgili bilgi verebilir misiniz mümkünse? Çok teşekkürler.
Bu ay kendi şirketimi kurup, Bağ-Kur primi yatıracağımdan dolayı uygun prim düzeyini belirlemeye çalışıyorum. Tavandan yatmış olan 3000 günlük primi korumak adına ve yüksek emekli maaşı almak için, Bağ-Kur primini de şirket kurulduğu tarihten itibaren tavandan mı yatırmak gerekir? Taban prim ile tavan prim arasında ciddi fark olduğu için doğru primi belirlemeye çalışıyorum. Yatan primlerin maaşa etkisi nasıl hesaplanmaktadır? Konuyla ilgili izlenmesi gereken yol ile ilgili bilgi verebilir misiniz mümkünse? Çok teşekkürler.