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SSB Başkanı Demir tek tek açıkladı! İlk teslimatları başlayacak...

AA |  11 Ocak 2021 Pazartesi - 11:30 | Son Güncelleme : 11 01 2021 - 12:07

SSB Başkanı Demir, "2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak, Aksungur SİHA seri üretimi sürecek, Atak Faz-2'nin ilk teslimatları başlayacak. 2021'de Hisar-A envantere girmeye devam edecek, Hisar-O 'nın testleri tamamlanacak ve sistem envantere girmeye hazır hale gelecek." dedi.


Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, "2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak, Aksungur SİHA seri üretimi sürecek, Atak Faz-2'nin ilk teslimatları başlayacak.
 
2021'de Hisar-A envantere girmeye devam edecek, Hisar-O 'nın testleri tamamlanacak ve sistem envantere girmeye hazır hale gelecek.
 
Bu yıl ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yerli  ve milli torpido Akya ve tanksavar silahı Karaok'un ilk teslimatları yapılacak.
 
Bu yıl çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu, eğitim  gemisi Ufuk teslim edilecek, İ sınıfı fırkateyn İstanbul suya indirilecek.
 
ALTAY tankı için geliştirilen BATU tank motorunun  ilk prototipi ile yeni nesil hafif zırhlı araçlar için geliştirilen UTKU motor ve  transmisyonunun ilk prototipi bu yıl çalıştırılacak." ifadelerini kullandı.
 

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