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Sri Lanka'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 8 ölü, 45 yaralı

AA |  30 Kasım 2020 Pazartesi - 10:06 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 10:06

Sri Lanka'nın Batı Eyaleti'nde, yüksek güvenlikli cezaevinde çıkan isyanda 8 mahkum hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.


Emniyet Sözcüsü Ajith Rohana, başkent Colombo'nun yaklaşık 15  kilometre kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Mahara Cezaevindeki mahkumların  "kargaşa" çıkardığını açıkladı.
 
Rohana, ancak "kargaşa, isyana döndü." ifadesini kullandı.
 
Kontrolü ele geçirmeye çalışan mahkumlardan yüzlercesinin de kaçmaya  çalıştığını belirten Rohana, gardiyanların durumu kontrol altına almak için ateş  açtığını dile getirdi.
 
Rohana, ülkenin en kalabalık cezaevlerinden biri olan Mahara'da çıkan  olayda 8 mahkumun hayatını kaybettiğini, 45 kişinin de yaralandığını söyledi.
 
Bazı mahkumların ve 2 gardiyanın durumunun ağır olduğunu ifade eden  Rohana, yüzlerce takviye güvenlik gücünün cezaevine konuşlandırılarak güvenliğin  artırıldığını kaydetti.
 
Bu arada, yerel medyadaki haberlere göre, mahkumlar cezaevindeki  Kovid-19 vakası sayısının artmasını protesto ederek, kefaletle erken  tahliyelerini ve daha iyi koşulların oluşturulmasını talep etti.
 
Ülkenin farklı kentlerindeki en kalabalık 5 cezaevinde binden fazla  mahkum Kovid-19'a yakalandı, en az 2'si hayatını kaybetti.
 
Yaklaşık 50 cezaevi personelinde de Kovid-19 tespit edildi.
 
Sri Lanka'da 10 bin kişi kapasiteli cezaevlerinde 26 binden fazla  mahkum kalıyor.
 
Son haftalarda birçok cezaevinde Kovid-19 vaka sayılarının artması  üzerine isyanların çıktığı ülkede, benzer bir isyanda geçen hafta ve martta birer  mahkum hayatını kaybetmişti.
 
Ülkede şimdiye kadar 22 bin 988 Kovid-19 vakası saptanırken, virüs  nedeniyle 109 kişi hayatını kaybetti.
 

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Sri Lanka cezaevi mahkum
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