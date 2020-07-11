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Srebrenitsa'da ne oldu? Srebrenitsa katliamı tarihi

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 10:57 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 11:13

Srebrenitsa Soykırımı, aradan 25 yıl geçmesine rağmen kurban yakınlarının ve Boşnak halkının kapanmayan yarası olarak kalmayı sürdürüyor. Peki, Srebrenitsa'da ne oldu? Srebrenitsa katliamı tarihi...


Srebrenitsa Soykırımı'nın yarası hala  kapanmadı. Sırp birliklerin Temmuz 1995'te 8 binden fazla Boşnak sivili  öldürdüğü Srebrenitsa Soykırımı, aradan 25 yıl geçmesine rağmen kurban yakınlarının ve Boşnak halkının kapanmayan yarası olarak kalmayı sürdürüyor. Toplu mezarlardan çıkarılıp kimlik tespiti yapılan 9 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek. Peki, Srebrenitsa'da ne oldu? Srebrenitsa katliamı tarihi...
 
 
SREBRENİTSA'DA NE OLDU?
 
Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın  ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı, üzerinden çeyrek asır geçse de Boşnak milletinin kapanmayan yarası olmaya devam ediyor. 
 
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko  Mladic komutasındaki Sırp birliklerce ele geçirilmesinin ardından başlayan, kısa  zaman içinde en az 8 bin 372 Boşnak sivilin hunharca öldürüldüğü soykırım, sadece  kurban ailelerinin değil tüm Boşnak ulusunun da en derin yarası olarak kabul ediliyor.
 
Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümünde de kimlik tespiti yapılan  ve ailesinin onay verdiği 9 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi. 
 
Aradan 25 yıl gibi uzun bir zaman geçmesine rağmen hala 1000'den fazla  soykırım kurbanının cenazesinin bulunamamış olması ise Srebrenitsa yarasının hala kapanmamasının başlıca sebebi olarak dikkati çekiyor.
 
Öldürüldükten sonra farklı toplu mezarlara gömülen ve ardından başka başka yerlere nakledilen cenazelerin birçoğu, bulunduğunda da tam olmuyor. Birçok  aile yakının sadece az sayıda kemiğini, "en azından bir mezar taşı olsun" diyerek toprağa veriyor.
 
 
HOLLANDALI ASKERLER, KENDİLERİNE SIĞINAN BOŞNAKLARI SIRPLARA TESLİM  ETTİ
 
 
Lahey'deki uluslararası mahkeme tarafından aralarından Srebrenitsa  Soykırımı'nın da bulunduğu birçok savaş suçundan müebbet hapse mahkum edilen  Ratko Mladic, 11 Temmuz 1995 günü emrindeki Sırp askerlerle Srebrenitsa'yı ele geçirdi.
 
Mladic'in o gün söyledikleri, adeta olacakların da habercisiydi. Sırp  bayramı arifesinde Srebrenitsa'yı Sırp milletine armağan ettiklerini söyleyen  Mladic, "Nihayet bu topraklarda Türklerden (bölgede Müslümanlar için kullanılan  ifade) intikam alma zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.
 
Şehirde yaşayan siviller, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde bölgede  görev yapan Hollandalı askerlere sığınarak hayatta kalmayı umsa da Hollandalılar istisnasız herkesi Sırp birliklerine teslim etti.
 
Nihayetinde yalnızca birkaç gün içinde Srebrenitsa ve civarındaki  yerleşimlerden en az 8 bin 372 kişi acımasızca katledildi, çok sayıda aile evlerinden sürgün edildi.
 
ORMAN YOLU ÖLÜM YOLUNA DÖNÜŞTÜ
 
Srebrenitsa'nın Sırp askerlerin eline geçmesinin ardından  Hollandalılara sığınmak istemeyen Boşnakların bir bölümü de orman yolundan Boşnak ordusunun kontrolündeki bölgeye ulaşmak istedi.
 
Orman yolunu seçenlerin büyük çoğunluğunun kaderi de BM üssüne  sığınanların kaderiyle aynı oldu. Halk arasında "ölüm yolu" olarak da anılan  orman yolundan giden binlerce Boşnak sivil, Sırpların kurduğu pusularda hayatını  kaybetti.
 
Öte yandan, Hollandalılara sığınanlar siviller de üsteki ilk gecenin  ardından başlarına gelecekleri anladı. Daha ilk gece üsse gelen Sırplar, kimlik  kontrolü yapıp keyiflerine göre bazı erkekleri götürdü.
 
Ertesi gün ise Hollandalı askerlerin yalnızca birkaç metre ilerisinde,  üssün hemen dışında bekleyen Sırp askerleri, kadın ve çocukları otobüslere  bindirdi, erkekleri ise hemen orada ailelerinden ayırdı.
 
Ailelerinden ayrılan erkekler, daha sonra katledilip farklı toplu mezarlara gömüldü. Kadın ve çocuklar ise yıllardır yaşadıkları evlerinden sürgün edildi.
 
HOLLANDA DA SUÇLU BULUNDU
 
Srebrenitsalı Boşnak sivillerin sığındığı Hollandalı BM askerlerinin  soykırımdaki rolü, aradan geçen yıllara rağmen tartışılmaya devam ediyor.
 
Şehrin işgal edilmesinin ardından çekilen ve kamuoyunun da aşina  olduğu görüntülerde, Hollandalı komutan Thom Karremans'ın 11 Temmuz 1995'te bir araya geldiği Mladic karşısında el pençe durması gözden kaçmıyor.
 
Şehre giren Sırplara ateş açıldığı için Karremans'ın ifadesini alan  Mladic'in, görüntülerin sonunda ise Karremans'a içki ısmarlaması ve ikilinin birlikte kadeh kaldırması görülüyor.
 
Hollandalı askerlerin Srebrenitsa'dan uğurlanması öncesinde ise  Mladic'in, Karremans ve ailesine çeşitli hediyeler vermesi de bir başka ilgi  çekici detay olarak göze çarpıyor.
 
Karremans hiçbir zaman yaşananlar yüzünden yargılanmazken, Hollanda  devleti ise Srebrenitsa'daki soykırımdan "kısmen" suçlu bulundu.
 
Kurban yakınlarınca 2007'de açılan davada, Lahey Bölge Mahkemesi,  Srebrenitsa'nın işgali sırasında BM bünyesinde görevli Hollandalı askerlere  sığınan 300 Boşnak sivilin Sırplara teslim edilmesinden Hollanda'yı suçlu buldu.
 
"SOYKIRIM" KARARI VE SUÇLULAR
 
Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılında aldığı kararda,  Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar  doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.
 
Sırp komutan Mladic, ICTY'de görülen davada, aralarında soykırımın da  bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edildi.
 
Savaş döneminde Bosnalı Sırpların lideri olan Radovan Karadzic de  Sebrenitsa Soykırımı dahil birçok suçtan önce 40 yıl, ardından temyiz davasında müebbet hapse mahkum oldu.
 
ICTY'da görülen Srebrenitsa davalarında ayrıca Radislav Krstic 35 yıl, Vidoje Blagojevic 15 yıl, Vujadin Popovic ve Ljubisa Beara müebbet, Drago Nikolic 35 yıl, Ljubomir Borovcanin 17 yıl, Vinko Pandurevic 13 yıl, Radivoje Miletic 19 yıl ve Milan Gvero 5 yıl hapis cezası aldı.
 
Bosna Hersek Mahkemesinde görülen başka bir davada ise 13 Temmuz  1995'te 1000'e yakın Boşnak sivilin katledilmesi suçundan Milorad Trbic 30 yıl hapisle cezalandırıldı.
 
Farklı mahkemelerde görülen "Srebrenitsa" davalarında bugüne kadar 45 Sırp'a, toplam 699 yıl hapis cezası verildi.
 
Öte yandan, eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milosevic de  Srebrenitsa'daki soykırımla suçlanmış ancak yargılanması sürerken cezaevinde ölmüştü.
 

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