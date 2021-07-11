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Acılar yeniden hatırlandı! 19 soykırım kurbanı 26 yıl sonra tespit edildi

AA |  11 Temmuz 2021 Pazar - 12:06 | Son Güncelleme : 11 07 2021 - 12:30

Srebrenitsa’da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımda hayatını kaybedenler 26. yıl dönümü kapsamında anılıyor. Katledilen ve kimlik tespiti yeni yapılan 19 soykırım kurbanı daha bugün törenle toprağa verilecek.


Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz  1995'te yaşanan soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 19 soykırım  kurbanı daha bugün toprağa verilecek.  
 
Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık  trajedisi olarak nitelendirilen soykırımın 19 kurbanı, Potoçari Anıt  Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından ebedi huzura kavuşacak.
 
Cenaze namazı öncesinde Srebrenitsa Anıt Merkezi'nde soykırımın 26'ncı  yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlenecek. 
 
Bu yıl defnedilecek soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 16  yaşında olan Azmir Osmanovic, en yaşlısı ise 63 yaşındaki Husein Kurbasic olacak. 
 
 
Toprağa verilecek diğer kurbanların isimleri ise şöyle: 
 
  • Vejsil Hamzabegovic (1939)
  • Muhidin Mehmedovic (1977),
  • Ramiz  Selimovic (1951)
  • Esnaf Halilovic (1976)
  • Muamer Mujic (1976)
  • Mehmed Beganovic  (1947)
  • Hajro Aljic (1944), Jusuf Aljic (1967)
  • Zajim Hasanovic (1968)
  • Asim  Nukic (1971)
  • Nezir Dautovic (1969)
  • Ibrahim Avdagic (1950)
  • Jusuf Halilovic (1948)
  • Salih Dzananovic (1955)
  • Meho Karahodzic (1939)
  • Fikret Kiveric (1978)
  • Zilha Delic (1971)
 
TOPRAĞA VERİLEN SAYISI 6 BİN 671'E YÜKSELECEK
 
Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp  birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki  Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi. 
 
Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına  izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve  depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü. 
 
Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu  mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11  Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor. 
 
Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların  sayısı 6 bin 671'e yükselecek. 
 

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