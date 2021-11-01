SQUID token'den büyük vurgun! Milyonların parası buhar oldu!

Netflix'in ünlü dizisi Squid Game'den esinlenerek oluşturulan SQUID token, yalnızca 5 dakika içinde binlerce kat yükselip bir anda dibe çakılarak tarihi bir vurgunun adresi oldu. Diziyle resmi bağı bulunmayan projenin internet sitesi ve sosyal medya hesapları kapatıldı. Milyonlarca kullanıcının parası ise dakikalar içinde buhar oldu.

Netflix’in popüler Güney Kore dizisi Squid Game, her alanda adından söz ettirmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de Kripto para dünyası oldu. Diziden ilham alınarak yaratılan fakat diziyle resmi hiçbir bağlantısı bulunmayan SQUID adlı token, kripto piyasasına damga vurdu.

0.012 seviyelerinde piyasaya giren token, yatırımcılarını şoka uğrattı. CoinMarketCap verilerine göre bugün saat 09:20 civarlarında 51 dolar dan işlem gören SQUID token, öğle saatlerinde birden bire 3 bin dolara yaklaştı. Ancak bu yükseliş çok sürmedi.

ANİDEN 0 DOLARA DÜŞTÜ

SQUID token bugün öğle vakti saat 12:35’te 2.856 dolardan işlem görüyordu. Sadece 5 dakika sonra, saatler 12:40’ı gösterdiğinde aniden 0.0007926 dolara indi. Arkasında kim olduğu bilinmeyen token, yüzde 99’luk bir düşüş yaşayarak yatırımcısını şoke etti.

Yaklaşık 30 milyar dolara yükselen coin, rekor kayıp yaşayarak 2 milyon dolara geriledi. CoinMarketCap’in verilerine göre paranın şu şu anki piyasa değeri 1.980.426 dolar seviyesinde. Düşüş eğilimini hâlâ sürdürüyor.

HESAPLAR KAPATILDI

SQUID token'ın yalnızca birkaç dakika içinde değer kaybetmesinin ardından projenin internet sitesi ve sosyal medya hesapları kapatıldı. Bununla birlikte SQUID, alım satıma da kapatıldı.

TELEGRAM ÜZERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Squid projesinin Telegram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Son günlerde birileri projemizi hacklemeye çalıştı. Sadece Twitter hesabımızı değil, akıllı kontratlarımızı da. Squid Game geliştiricileri olarak dolandırıcılar yüzünden depresyondayız ve stres yükünün altında ezildik. Bu yüzden artık projede çalışmak istemiyoruz. Alım-satımlardaki tüm kısıtlamaları ve kuralları kaldırmalıyız. Squid Game projesi otonom topluluk dönemine giriyor" ifadeleri yer aldı.

KULLANICILARA UYARI