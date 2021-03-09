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Sputnik V'nin İtalya'da üretilmesi için anlaşma imzalandı

AA |  09 Mart 2021 Salı - 17:31 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 17:31

Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısının İtalya'da üretilmesi için anlaşma yapıldı.


İtalyan Adnkronos ajansının İtalya-Rusya Ticaret Odasına dayandırdığı  haberine göre, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile İtalya'da da şubesi bulunan  İsviçre merkezli Adienne Pharma&Biotech şirketi, İtalya'da aşı üretimi konusunda  anlaşmaya vardı.
 
Anlaşmayla temmuzda İtalya'da üretime geçilmesi ve 2021 sonuna dek 10  milyon doz Sputnik V aşısı temin edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.
 
Anlaşma uyarınca, İtalya'nın ilgili makamlarının tüm hazırlık sürecini  kontrol etmesine de izin verilecek.
 
Söz konusu anlaşmanın, "Rus aşısının Avrupa'da üretilmesine yönelik  ilk anlaşma" olduğu belirtildi.
 
 AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, 4 Mart'ta Rusya'nın "Sputnik V"  Kovid-19 aşısını ön değerlendirmeye aldığını duyurmuştu. EMA'nın ön değerlendirme  süreciyle resmi başvuru olması halinde onay vermesi 3 ayı buluyor.
 
  
 

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