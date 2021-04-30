Sputnik V aşısı ne zaman gelecek? Sputnik aşısı yan etkileri var mı?

Türkiye'de üçüncü aşıya kullanım onayı verildi. Sağlık Bakanlığı Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Sputnik V aşısına da onay verdi. Açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sputnik V aşısının tedarik sürecinin başlatıldığını belirtti. Peki, Sputnik V hangi ülkenin? Sputnik V aşısı ne zaman gelecek? Sputnik aşısı nerenin? Sputnik aşısı kimin? Sputnik V aşısı inaktif mi? Sputnik aşısı ne zaman gelecek? Sputnik V aşısı yan etkileri neler? İşte Sputnik V aşısı ile ilgili merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı açıkladı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildi. Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da Türkiye'de kullanıma girecek. Peki, Sputnik V hangi ülkenin? Sputnik V aşısı ne zaman gelecek? Sputnik aşısı nerenin? Sputnik aşısı kimin? Sputnik V aşısı inaktif mi? Sputnik aşısı ne zaman gelecek? Sputnik V aşısı yan etkileri neler? İşte Sputnik V aşısı ile ilgili detaylar...

SPUTNİK V AŞISINA ACİL ONAY!

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdi. Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı.

Bakan Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yakın zamanda uygulanması planlanan Sputnik V aşısı için acil kullanım onayı verdiğini duyurdu.

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek''

SPUTNİK AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

Bilim Kurulu toplantısı ardından açıklamada bulunan Bakan Fahrettin Koca, Rusya 'dan tedarik edilecek Sputnik V aşısının ülkeye ne zaman geleceği konusunda tarih verdi. Koca, ''Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak için anlaşma imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecek.'' dedi.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul 'da Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koronavirüs aşıları konusunda konuşan Erdoğan, "Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda zaten elimizde aşı var. Rusya'ya yaptığımız görüşmeleri yaptık Sputnik aşısı geliyor gelecek" dedi.

SPUTNİK V AŞISI KİMİN?

Sputnik V ya da resmî kayıt adıyla Gam-COVID-Vac, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen COVID-19 aşısıdır. Aşı, Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Ağustos 2020'de duyuruldu. COVID-19'a karşı tescil edilen ilk aşıdır. Aşıyı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin duyurdu ve 20'den fazla ülkeden milyarlarca talep olduğu belirtildi.

SPUTNİK AŞISI HANGİ ÜLKELERDE KULLANILIYOR?

Meksika, Rus aşısı ifadesini kullanınca elbette aşının yalnızca Rusya ve çevresinde kullanıldığını düşünmek yanlış. Sputnik V aşısı, Hindistan İran , Gana, Sri Lanka ve Sırbistan Filistin dahil toplam 60 ülkede kullanılıyor. Almanya 'nın da 30 milyon doz Sputnik V aşısı almak istediğine dair bir bilgi de mevcut fakat aşı ile ilgili güvenilirliğin netleşmemesinden dolayı henüz net bir bilgi mevcut değil. 60 ülkenin yanı sıra bazı ülkeler aşı için ön sipariş verseler de henüz aşıyı onaylamadılar.

Sputnik V aşısı ile ilgili bazı net olmayan durumlar yaşanırken Brezilya 'da ilginç bir durum yaşandı. Brezilya 76 milyon doz Sputnik V sipariş etmişti fakat Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu'ndan Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V'ye onay çıkmadı. Brezilya'daki birçok eyalet yönetiminin, Rus aşısına yönelik talebini değerlendiren kurum, aşının 'etkinliği' ve 'güvenilirliği' konusunda yeterli veri olmamasından dolayı Sputnik V'nin ithal edilmesine şimdilik karşı çıktı.

SPUTNİK V AŞISI YAN ETKİLERİ VAR MI?

Resmi onay alan ilk koronavirüs aşısı olma özelliğini taşıyan Sputnik V adenovirüs (Viral Vektör) kaynaklı aşıdır. 2-8 santigrat derece sıcaklıklar arasında saklanabilen Sputnik V adenovirüs (Viral Vektör) aşısı iki doz olarak uygulanıyor. Aşının herhangi bir yan etkisi tespit edilmediği belirtilmiştir.

SPUTNİK V AŞISI ETKİLİ Mİ?

Aşının etklilik oranı, son verilere göre yüzde 97,6 olarak belirlenmiş durumda. Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V aşısı" 3,8 milyon kişiden elde edilen veriler incelendi. Her iki dozu da alan kişilerde aşının etkinlik oranının yüzde 97,6 olarak tespit edildiği bildirilmişti.

Sputnik V aşısının dışında, BioNTech aşısının etkinlik oranının yüzde 95, Sinovac aşısının ise yüzde 91.25 olduğu açıklanmıştı. Sputnik V aşısı da yüzde 91.4 oranında etkili.

RUS AŞISI SPUTNİK V AVRUPA İLAÇ AJANSI TARAFINDAN ONAYLANDI MI?