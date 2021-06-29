Sputnik V aşısı koruyuculuğu yüzde kaç, delta varyantına karşı etkili mi? Sputnik v aşısı yan etkileri nelerdir, inaktif mi?

Aşıyı geliştiren Gamaleya Enstitüsü'nün müdür yardımcısı Denis Logunov açıklama yaptı ve delta varyantı etkinlik rakamının dijital tıbbi kayıtlardan ve aşı kayıtlarından elde edilen bilgilere dayanarak Delta varyantına karşı etki rakamının yüzde 90 düzeyinde olduğu ortaya çıktı. Daha önce, Sputnik V aşısının koronavirüsün orijinal varyantına karşı neredeyse yüzde 92 oranında etkili olduğu bildirilmişti.

SPUTNİK V AŞISI YAN ETİKLERİ NEDİR?

Resmi onay alan ilk koronavirüs aşısı Sputnik V adenovirüs (Viral Vektör) kaynaklı aşıdır. 2-8 santigrat derece sıcaklıklar arasında saklanabilen Sputnik V adenovirüs (Viral Vektör) aşısı iki doz olarak uygulanıyor. Aşının herhangi bir yan etkisi tespit edilmediği belirtilmiştir.

VİRAL VEKTÖR NEDİR?

Viral vektör, moleküler biyologlar tarafından hücre içine genetik malzeme ulaştırmak için kullanılan bir araçtır. Bu işlem canlı organizmanın içinde veya hücre kültüründe yapılabilir.

SPUTNİK V AŞISI HANGİ ÜLKENİN?

Sputnik V ya da resmî kayıt adıyla Gam-COVID-Vac, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen COVID-19 aşısıdır. Aşı, Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Ağustos 2020'de duyuruldu. COVID-19'a karşı tescil edilen ilk aşıdır. Aşıyı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin duyurdu ve 20'den fazla ülkeden milyarlarca talep olduğu belirtildi.