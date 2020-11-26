Spotify hack'lendi: 300 bin hesap ele geçirildi

Online müzik akış servisi Spotify hack'lendi. İlk belirlemelere göre siber korsanlar 300 bin hesabı ele geçirdi.

Bilgisayar korsanları bu kez İsveç merkezli online müzik akış servisi Spotify'ı hedef aldı.

TechRadar'da yer alan habere göre, Spotify hack'lendi. İlk belirlemelere göre siber saldırı sonrası 300 bin hesap ele geçirildi.

Aynı habere göre, ele geçirilen hesapların büyük bir bölümü "premium" yani ücretli abone sistemine kayıtlı kişilere ait.