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Spotify hack'lendi: 300 bin hesap ele geçirildi

26 Kasım 2020 Perşembe - 16:10 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 16:10

Online müzik akış servisi Spotify hack'lendi. İlk belirlemelere göre siber korsanlar 300 bin hesabı ele geçirdi.


Bilgisayar korsanları bu kez İsveç merkezli online müzik akış servisi  Spotify'ı hedef aldı. 
  
TechRadar'da yer alan habere göre, Spotify hack'lendi. İlk belirlemelere göre siber saldırı sonrası 300 bin hesap ele geçirildi. 
  
Aynı habere göre, ele geçirilen hesapların büyük bir bölümü "premium" yani ücretli abone sistemine kayıtlı kişilere ait. 
 
Siber güvenlik uzmanları siber saldırının 300 milyon Spotify üyesini riskli duruma düşürdüğünün altını çiziyor. 
  
Uzmanlar kullanıcıların şifrelerini değiştirmesini ve Spotfiy'da  kullandıkları şifreleri diğer platformlarda kullanmamalarını öneriyor. 
 
 
 
 

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